PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ

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Σήμερα στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση της εφαρμοφής αναφορικά με τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, PosoKanei.gov.gr.

Το εργαλείο «PosoKanei» θα παρουσιάσουν ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη. Επίσης στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετέχει και ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Keynvoto, Γιώργος Παπαδημητρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η νέα ψηφιακή πλατφόρμα βγήκε σήμερα στον «αέρα» και περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια.

Η λειτουργία της πλατφόρμας

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο μεταξύ μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Επίσης επισημαίνεται πως, μια από τις βασικές καινοτομίες της εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ταυτόχρονα, το PosoKanei.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών και θα δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγχουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Σημειώνεται δε πως, ήδη από τις πρώτες δοκιμές, καταγράφονται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμη και για το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως το γάλα μακράς διάρκειας συγκεκριμένης μάρκας, που εμφανίζεται να πωλείται από διαφορετικές αλυσίδες με διαφορά που ξεπερνά τα 60 λεπτά ανά συσκευασία. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά, να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στις καθημερινές αγορές τους και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις και να διαμορφωθούν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

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