Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός ηλικιωμένος σε σπίτι που έπιασε φωτιά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (17/6) στα Γρεβενά, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης, ύστερα από πυρκαγιά. Δεκαπέντε πυροσβέστες με έξι οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Γρεβενά, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.
  • Η σορός του εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης.
  • Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (17/6) στα Γρεβενά, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.

Συγκεκριμένα, η σορός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

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