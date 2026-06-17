Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός ηλικιωμένος σε σπίτι που έπιασε φωτιά

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (17/6) στα Γρεβενά, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.

Συγκεκριμένα, η σορός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.