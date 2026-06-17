Τραγωδία στα Γρεβενά: Νεκρός ηλικιωμένος σε σπίτι που έπιασε φωτιά

Τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη (17/6) στα Γρεβενά, όπου ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι.
Συγκεκριμένα, η σορός ενός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Δεσπότης.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία, στην περιοχή Δεσπότης, του δήμου Γρεβενών. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026