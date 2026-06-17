Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Αλβανία: Η ενταξιακή της πορεία συνδέεται με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας

Σαφές μήνυμα στην Αλβανία ότι η ενταξιακή της πορεία συνδέεται με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη Βουλή.

Ο υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επανέλαβε την σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαχρονικά αποτελεί την «επισπεύδουσα δύναμη» για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως είπε, η στρατηγική αυτή ενισχύει τη γεωπολιτική θέση της χώρας και της δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της περιοχής.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να είναι η επισπεύδουσα δύναμη για τη διεύρυνση στα Βαλκάνια. Είναι θέση ισχύος και προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να είναι η χώρα μας εκείνη που θα έχει τον μείζονα λόγο στη διαδικασία αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Διαμήνυσε, πάντως, ότι η ελληνική στήριξη δεν είναι λευκή επιταγή. Η πρόοδος των υποψήφιων προς ένταξη χωρών εξαρτάται όχι μόνο από τις επιδόσεις τους στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά και από την πλήρη συμμόρφωσή τους με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές του κράτους δικαίου, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Για την Αλβανία

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ειδική αναφορά στην Αλβανία και στο άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό, ήταν η ελληνική πλευρά που πέτυχε να ενσωματωθεί ρητή αναφορά στον σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας και στην προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων της.

«Η Ελλάδα ενήργησε προληπτικά. Για το άνοιγμα της πρώτης δέσμης κεφαλαίων υπήρξε πλήρης συμμόρφωση της Αλβανίας, ενώ οι σχετικές δεσμεύσεις έχουν καταγραφεί ρητά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι για το κλείσιμο των κεφαλαίων απαιτείται ομοφωνία των κρατών-μελών, γεγονός που διατηρεί ισχυρά διαπραγματευτικά εργαλεία στα χέρια της Αθήνας.

Όπως είπε, έχει θέσει προσωπικά το ζήτημα στον Αλβανό ομόλογό του, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στην ενταξιακή διαδικασία χωρίς απτά αποτελέσματα και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Σχετικά με τις περιουσίες των μελών της μειονότητας, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το θέμα και εργάζεται ώστε να υπάρξει ουσιαστική αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους.

Αναφορικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, τόνισε ότι η διαδικασία ανεστάλη εξαιτίας της παρέμβασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της γειτονικής χώρας, ωστόσο, τόνισε ότι η συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.