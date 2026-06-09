Το έργο Κούσνερ στην Αλβανία «απειλεί» την ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα της Αλβανίας, εκφράζοντας ανησυχίες για ένα έργο ακινήτων που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ. Οι ανησυχίες αφορούν την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και τον αντίκτυπο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, με την Επιτροπή να τονίζει την ανάγκη πλήρους ευθυγράμμισης και τερματισμού της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.

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Διεθνή Νέα

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, στις 6 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Adnan Beci / AFP
Διαδηλωτές συγκεντρώνονται σε προστατευόμενη φυσική περιοχή στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου από εταιρεία που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ, στις 6 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Adnan Beci / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα, έχοντας εκφράσει ανησυχίες προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με πιθανές αδυναμίες του έργου ακινήτων του Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Ο Αλβανός Υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ανησυχίες δεν είναι νέες, καθώς έχουν αναφερθεί στην έκθεση διεύρυνσης σχετικά με τον Νόμο για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.
  • Για την ένταξη στην ΕΕ, η Αλβανία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και να τερματίσει τη νομοθεσία του 2015 για τις στρατηγικές επενδύσεις. Πρέπει να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση των οροσήμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα για τις διαδηλώσεις στην Αλβανία σχετικά με το πολυτελές έργο ακινήτων που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και για το αν αυτό συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και, κατά συνέπεια, αν θα έχει αντίκτυπο στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας.

«Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα. Έχουμε ήδη εκφράσει ανησυχίες προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος σχετικά με πιθανές αδυναμίες του έργου. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ανασταλεί και ότι θα πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Γκιγιόμ Μερσιέ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ανησυχίες δεν είναι νέες και ότι έχει υπάρξει επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό. «Έχουμε ήδη μιλήσει με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά να τονίσω ότι οι ανησυχίες δεν είναι νέες. Έχουν ήδη αναφερθεί στην έκθεση διεύρυνσης, όπου η επανειλημμένη παράταση του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις συνέχισε να προκαλεί ανησυχίες για τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές».

Όσον αφορά τη διαδικασία ένταξης της χώρας στην ΕΕ και το αν επηρεάζεται, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε ότι ως μέρος του κλεισίματος του οροσήμου για το κεφάλαιο 27 σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, η Αλβανία αναμένεται να ευθυγραμμιστεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, πρέπει να τερματίσει τη νομοθεσία του 2015, για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί το κεφάλαιο 27 για το περιβάλλον, η Αλβανία πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να διαχειρίζεται μελλοντικές περιοχές Natura 2000.

«Η Αλβανία θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκπλήρωση του κλεισίματος του οροσήμου. Περιμένουμε από τις αλβανικές Αρχές, να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση. Είναι λοιπόν στο ραντάρ μας και είμαστε σε επαφή με τις αλβανικές Αρχές για το ζήτημα αυτό», επεσήμανε.

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