Μαντόνα: Στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων – Εικόνες και βίντεο από την επίσκεψή της

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Στα Μετέωρα βρέθηκε η Μαντόνα κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή Βαρλαάμ την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο και στη συνέχεια μετέβη στη Μονή, όπου πραγματοποίησε ιδιωτική ξενάγηση.

Εκεί, την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος της παρουσίασε την ιστορία και τη μοναστική παράδοση του χώρου.

Η Μαντόνα περιηγήθηκε στους χώρους της Μονής και είδε θρησκευτικά κειμήλια, ενώ ξεναγήθηκε στην αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της αξία.

Η επίσκεψή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την είσοδό της στο προαύλιο του μοναστηριού: