Μαντόνα: Στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων – Εικόνες και βίντεο από την επίσκεψή της

Η Μαντόνα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, κατά την παραμονή της στην Ελλάδα. Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε με ελικόπτερο και ξεναγήθηκε ιδιωτικά από τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο, περιηγούμενη στους χώρους της Μονής και βλέποντας θρησκευτικά κειμήλια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαντόνα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα την Παρασκευή 14 Αυγούστου.
  • Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο και πραγματοποίησε ιδιωτική ξενάγηση στη Μονή.
  • Ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, την υποδέχθηκε και της παρουσίασε την ιστορία της Μονής, ενώ η Μαντόνα περιηγήθηκε στους χώρους και είδε θρησκευτικά κειμήλια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα Μετέωρα βρέθηκε η Μαντόνα κατά την παραμονή της στην Ελλάδα, επισκεπτόμενη την Ιερά Μονή Βαρλαάμ την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Η διάσημη τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή με ελικόπτερο και στη συνέχεια μετέβη στη Μονή, όπου πραγματοποίησε ιδιωτική ξενάγηση.

Εκεί, την υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος, πατέρας Βενέδικτος, ο οποίος της παρουσίασε την ιστορία και τη μοναστική παράδοση του χώρου.

Η Μαντόνα περιηγήθηκε στους χώρους της Μονής και είδε θρησκευτικά κειμήλια, ενώ ξεναγήθηκε στην αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της αξία.

Η επίσκεψή της στα Μετέωρα διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, από τις 16:00 έως τις 19:00.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την είσοδό της στο προαύλιο του μοναστηριού:

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