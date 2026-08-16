Κίεβο: Σειρά εκρήξεων μετά το συναγερμό για βαλλιστικούς πυραύλους

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Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης των ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) ανέφερε ότι άκουσε πολλαπλές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση του συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

«Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο λόγω της απειλής βαλλιστικών πυραύλων», ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας μέσω Telegram.

Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να εγκαταλείψουν τους ανοιχτούς χώρους και να κατευθυνθούν άμεσα στα καταφύγια.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε «εκρήξεις στην πρωτεύουσα», η οποία, όπως είπε, «δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους».

Λίγο αργότερα, ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα μη οικιστικό κτίριο στην περιοχή Ομπολόνσκι της πρωτεύουσας, δήλωσαν ο Κλίτσκο και οι αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τυχόν θύματα.