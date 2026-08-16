Μισέλ Φάιφερ: Η θρυλική ταινία που απέρριψε και μετάνιωσε

Με έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους στην ιστορία του κινηματογράφου θα μπορούσε να είχε συνδέσει το όνομά της η Μισέλ Φάιφερ, καθώς ο Τζόναθαν Ντέμι την είχε αρχικά στο μυαλό του για το ρόλο της Κλαρίς Στάρλινγκ στη «Σιωπή των Αμνών».

Ωστόσο, η ηθοποιός επέλεξε για τους δικούς της λόγους να απορρίψει την πρόταση. Η επιλογή της δεν είχε να κάνει με το καστ ή το σενάριο, αλλά κυρίως με το σκοτεινό κλίμα της ταινίας.

Η Φάιφερ είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της για την έντονη βία και τη διάχυτη αίσθηση κακού που χαρακτήριζε την ιστορία, υποστηρίζοντας πως δεν ένιωθε άνετα με το μήνυμα που άφηνε το φινάλε.

Ιδιαίτερα προβληματική για την ηθοποιό ήταν η κατάληξη της ιστορίας. Όπως είχε εξηγήσει, την ενόχλησε η αίσθηση ότι στο τέλος το σκοτάδι και το κακό επικρατούν, κάτι που δεν ήθελε να μεταφέρει στο κοινό μέσα από μια ταινία στην οποία θα πρωταγωνιστούσε.

Με τα χρόνια, πάντως, η Φάιφερ αναγνώρισε πως η απόφασή της είχε και μια σημαντική χαμένη ευκαιρία. Δεν ήταν τόσο ο ρόλος της Κλαρίς Στάρλινγκ που την έκανε να μετανιώσει, όσο το γεγονός ότι δεν κατάφερε να συνεργαστεί ξανά με τον Τζόναθαν Ντέμι, έναν σκηνοθέτη με τον οποίο θα ήθελε να είχε δουλέψει περισσότερο.

Η «Σιωπή των Αμνών» τελικά πέρασε στα χέρια της Τζόντι Φόστερ, η οποία μετέτρεψε την Κλαρίς Στάρλινγκ σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς γυναικείους χαρακτήρες του σύγχρονου κινηματογράφου και τιμήθηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της.

Η περίπτωση της Φάιφερ, πάντως, δεν ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε μπροστά σε έναν ρόλο που αργότερα εξελίχθηκε σε μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία. Στην πορεία της καριέρας της είχε συνδεθεί και με χαμένες ευκαιρίες σε ταινίες όπως τα «Pretty Woman», «Basic Instinct» και «Thelma & Louise».