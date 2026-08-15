Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για την Παναγία Σουμελά – «Όταν την αντίκρισα, δεν μπόρεσα να μιλήσω»

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Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, η Βούλα Πατουλίδου έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναδρομή στις ποντιακές ρίζες της και στο ταξίδι της στην Παναγία Σουμελά.

Σε ανάρτησή της στο Instagram ανέβασε μια φωτογραφία από την Παναγία Σουμελά και τη συνόδευσε με το εξής κείμενο:

«Όταν πατάς τα χώματα του Πόντου, κάτι μέσα σου ραγίζει. Ανηφορίσαμε προς την Παναγία Σουμελά με τον ήχο του κεμεντζέ να μας συνοδεύει. Έπαιζε σαν να μην ήταν μουσική, αλλά θρήνος. Σαν να έλεγε, με τον δικό του τρόπο, όλα όσα οι παππούδες μας δεν κατάφεραν ποτέ να πουν.

Και όσο ανεβαίναμε, ένιωθα πως δεν ήμασταν μόνο εμείς.

Ήταν εκεί οι δικοί μας άνθρωποι.

Εκείνοι που έφυγαν από τον Πόντο, αλλά δεν έφυγε ποτέ ο Πόντος από μέσα τους.

Κάπου ανάμεσα στις στροφές του δρόμου, μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή του παππού μου.

«Προχώρα… λίγο ακόμα. Εκεί είναι η Παναγία μας».

Όταν την αντίκρισα, δεν μπόρεσα να μιλήσω.

Γονάτισα στην εικόνα που γονάτισαν άνθρωποι που έζησαν, πόνεσαν, προσευχήθηκαν και έφυγαν χωρίς να ξέρουν αν θα ξαναδούν ποτέ τον τόπο τους.

Αυτό που έβλεπα για πρώτη φορά, στην πραγματικότητα το γνώριζα από πάντα.

Το είχα γνωρίσει μέσα από τις διηγήσεις των παππούδων μου. Από τα τραγούδια. Από εκείνο το βλέμμα που έπαιρναν οι μεγαλύτεροι όταν μιλούσαν για μια πατρίδα που δεν μπόρεσαν να ξεχάσουν.

Και ίσως τελικά αυτό να σημαίνει ρίζα.

Να φτάνεις σε έναν τόπο που δεν έχεις ξαναπατήσει και να νιώθεις πως επιστρέφεις.

Να προσκυνάς την ίδια εικόνα που προσκύνησαν οι πρόγονοί σου και, για μια στιγμή, να μην υπάρχει χρόνος. Μόνο εκείνοι. Μόνο εσύ. Και η Παναγία.

Ναι! Μπορεί να ξεριζωθεί ένας άνθρωπος από τον τόπο του.

Μπορεί όμως να μη ξεριζωθεί ποτέ ο τόπος από τον άνθρωπο.

Παραμονή της Παναγίας μας, ας κρατήσουμε μέσα μας ό,τι μας παρέδωσαν εκείνοι που έφυγαν πριν από εμάς. Την πίστη. Τη μνήμη. Τις ρίζες. Και την ευχή τους.

Χρόνια Πολλά».