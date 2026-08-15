Επίδομα ανεργίας: Τι αναμένεται να αλλάξει στη χορήγησή του το 2027

Δύο ερωτήματα προκύπτουν για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ το 2027 με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το ένα είναι εάν θα εφαρμοστεί τελικά καθολικά το πιλοτικό μοντέλο, του οποίου το ποσό φτάνει κλιμακωτά έως τα 1.295 ευρώ αλλά και για το εάν θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αναφορικά με αυτό, αφού πρώτα αξιολογηθεί εντός του τρέχοντος έτους η αποτελεσματικότητα του από το αρμόδιο υπουργείο. Σε περίπτωση που ισχύσει αυτό, τότε προβλέπεται να καταργηθεί το τακτικό επίδομα ανεργίας.

Και το άλλο είναι εάν θα συνεχίζεται να εφαρμόζεται μόνο το τακτικό επίδομα ανεργίας και σταματήσει να ισχύει το πιλοτικό.

Τακτικό επίδομα ανεργίας: Πότε αναμένεται να αυξηθεί και πόσο εάν δεν καταργηθεί

Υπενθυμίζεται πως, το τακτικό επίδομα ανεργίας, όχι το πιλοτικό θα χορηγηθεί σε κάποιον που θα ενταχθεί κατά την τρέχουσα την περίοδο στο Ταμείο Ανεργίας και εφόσον πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Και αυτό διότι, το πολιτικό επίδομα ανεργίας αφορά μόνο στους 15.000 ανέργους που επιλέχθηκαν. Εάν λοιπόν δεν καταργηθεί το τακτικό επίδομα ανεργίας και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το εν λόγω μοντέλο, τότε με την νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού του 2027 η αύξηση του εκτιμάται πως θα κινηθεί στην περιοχή περίπου του 5,5% με περίπου 8,7%. Σε αυτήν την περίπτωση το επίδομα θα ανέβει στα 596,17 ευρώ με 614,26 ευρώ από 565,093 ευρώ που είναι σήμερα.

Επίσης επισημαίνεται πως, η αύξηση αυτή ενδέχεται να δοθεί νωρίτερα από το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τον Φεβρουάριο 2027 αντί 1η Απριλίου 2027.

Το πιλοτικό

Εάν όμως με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού καταργηθεί τελικά το τακτικό επίδομα ανεργίας και υιοθετηθεί σε καθολική βάση το πολιτικό μοντέλο του κλιμακωτού επιδόματος ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ και δεν γίνει καμία αλλαγή στον σκελετό του, τότε σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα θα ισχύσουν τα εξής:

Το πλαφόν του 1.295 ευρώ

Αυτό δεν θα επηρεαστεί από την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και θα παραμένει στο υφιστάμενο πλαφόν, δηλαδή θα φτάνει μέχρι και τα 1.295 ευρώ.

Η πληρωμή

Το ποσό της επιδόματος είναι υψηλότερο κατά τους πρώτους μήνες ανεργίας αλλά μετά αυτό μειώνεται σταδιακά, δηλαδή είναι εμπροσθοβαρές. Ειδικότερα, τρία είναι τα μέρη του επιδόματος και αυτά είναι τα εξής:

Το σταθερό : Είναι ανεξάρτητο από την εργασιακή προϋπηρεσία και τον μισθό που είχε στο παρελθόν ο άνεργος.

: Είναι ανεξάρτητο από την εργασιακή προϋπηρεσία και τον μισθό που είχε στο παρελθόν ο άνεργος. Το μεταβλητό Α : Αυτό υπολογίζεται με βάση την εργασιακή προϋπηρεσία του ανέργου.

: Αυτό υπολογίζεται με βάση την εργασιακή προϋπηρεσία του ανέργου. Το μεταβλητό Β. Αυτό προκύπτει από τις αποδοχές που είχε κατά μέσο όρο ο άνεργος ως εργαζόμενος

Σημειώνεται δε πως, το σταθερό μέρος υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του δικαιούχου επιδόματος . Αναλυτικά:

Το τελικό ποσό επιδότησης ανεργίας ισοδυναμεί με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά την περίοδο του πρώτου τριμήνου.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το δεύτερο τρίμηνο της πληρωμής.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας πέφτει στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου κατά το τρίτο τρίμηνο.

Το ποσό της επιδότησης ανεργίας μειώνεται στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά τέταρτο τρίμηνο.

Η διάρκεια χορήγησης του επιδόματος

Τα παραπάνω εφαρμόζονται για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος. Υπενθυμίζεται πως, κάποιος μπορεί να λάβει το επίδομα μέχρι και για 24 μήνες. Αυτό όμως καθορίζεται υπό κάποιες προϋποθέσεις και σύμφωνα με τον εργασιακό του βίο του ανέργου.