Μειώθηκε στο μισό η θνησιμότητα των Ισραηλινών τραυματιών στο πεδίο – Τα διδάγματα για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Η δραματική μείωση της θνησιμότητας των τραυματιών μάχης στις επιχειρήσεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αποδεικνύει την επαναστατική εξέλιξη της τακτικής ιατρικής πεδίου. Η άμεση χορήγηση ολικού αίματος στην πρώτη γραμμή, η χρήση drones και η ταχύτατη αεροδιακομιδή συνθέτουν ένα μοντέλο από το οποίο οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις οφείλουν να αντλήσουν άμεσα κρίσιμα διδάγματα.

Toυ Χρήστου Μαζανίτη

Τα σύγχρονα θέατρα επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή εντατικότητα, υψηλή φονικότητα και τη χρήση όπλων ακριβείας που μεταβάλλουν άρδην τη φύση των τραυμάτων. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατάφεραν να πετύχουν ένα επίτευγμα που αναμορφώνει τους κανόνες της στρατιωτικής ιατρικής παγκοσμίως: τη μείωση της θνησιμότητας των τραυματισμένων μαχητών σχεδόν στο μισό.

Ενώ στον Πόλεμο του Λιβάνου το 2006 το ποσοστό θνησιμότητας επί των τραυματισμένων στρατιωτών άγγιζε το 15%, στις πρόσφατες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό υποχώρησε στο εντυπωσιακό 7%. Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος του Ισραήλ, η στατιστική αυτή διαφορά μεταφράζεται απευθείας σε εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές στρατιωτών που επέστρεψαν ζωντανοί στις οικογένειές τους. Η επιτυχία αυτή δεν προήλθε τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός ριζικού ανασχεδιασμού του δόγματος Tactical Combat Casualty Care (TCCC), με έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, την τεχνολογική καινοτομία και την μεταφορά εξειδικευμένων ιατρικών δυνατοτήτων απευθείας στο σημείο της συμπλοκής.

Η κύρια αιτία αποτρέψιμων θανάτων στο πεδίο της μάχης παραμένει η ακατάσχετη αιμορραγία. Για δεκαετίες, η τακτική ιατρική βασιζόταν στη χορήγηση ορού ή αποξηραμένου πλάσματος μέχρι τη διακομιδή του τραυματία σε νοσοκομείο εκστρατείας. Το Ισραήλ ανέτρεψε πλήρως αυτή την πρακτική, εισάγοντας τη χορήγηση φρέσκου ολικού αίματος (Low Titer Group O Whole Blood) απευθείας στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Με τη χρήση ειδικών φορητών ψυγείων και ισοθερμικών σακιδίων, οι υγειονομικοί των ισραηλινών ταξιαρχιών φέρουν μαζί τους μονάδες ολικού αίματος μέσα στα θωρακισμένα οχήματα και τις ομάδες εφόδου. Η μετάγγιση αίματος ξεκινά πλέον μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τον τραυματισμό, σταθεροποιώντας τον μαχητή πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της διακομιδής. Παράλληλα, το Ισραήλ προχώρησε σε μια τολμηρή επιχειρησιακή επιλογή: τη συγκρότηση Κινητών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας επί θωρακισμένων οχημάτων, επανδρωμένων με εξειδικευμένους χειρουργούς, εντατικολόγους και νοσηλευτές, οι οποίοι κινούνται δίπλα στα τμήματα ελιγμού.

Αλλαγή πρωτοκόλλων και drones

Ένα από τα πιο σημαντικά διδάγματα που προέκυψαν από τις μάχες είναι η ανάγκη απλοποίησης και επιτάχυνσης των ιατρικών πρωτοκόλλων στο πεδίο. Οι Ισραηλινοί γιατροί συνειδητοποίησαν ότι οι επεμβατικές και χρονοβόρες πράξεις, όπως η διασωλήνωση ή η εκτεταμένη εξασφάλιση αεραγωγού υπό το εχθρικό πυρ, αυξάνουν τον χρόνο παραμονής στην επικίνδυνη ζώνη και συχνά επιδεινώνουν την κατάσταση του τραυματία.

Τα νέα πρωτόκολλα επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στον άμεσο έλεγχο της αιμορραγίας με τη χρήση εξελιγμένων ίσχαιμων επιδέσμων (tourniquets) από τους ίδιους τους μαχητές ή τους συντρόφους τους, στη χορήγηση αίματος και στην άμεση εκκένωση. Ο χρόνος πρόσβασης του γιατρού ή του διασώστη στον τραυματία μειώθηκε δραματικά από τα 25 λεπτά που ήταν το 2006 σε μόλις 1 έως 4 λεπτά. Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος αεροδιακομιδής με ελικόπτερο προς τα νοσοκομεία υποχώρησε κάτω από τη μία ώρα. Η φιλοσοφία άλλαξε: η ιατρική φροντίδα δεν περιμένει τη διακομιδή, αλλά η διακομιδή αποτελεί τη συνεχή επέκταση της νοσοκομειακής φροντίδας που ξεκίνησε στο χαράκωμα.

Η τεχνολογική υπεροχή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αναμόρφωση της τακτικής ιατρικής. Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για τον ανεφοδιασμό απομονωμένων τμημάτων με φάρμακα, επιδέσμους και φιάλες αίματος επέτρεψε τη διατήρηση της υγειονομικής υποστήριξης ακόμα και σε περιβάλλοντα όπου η επίγεια πρόσβαση ήταν αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη.

Παράλληλα, η εισαγωγή ψηφιακών συστημάτων καταγραφής των τραυμάτων σε πραγματικό χρόνο επέτρεψε στις διοικήσεις και στα νοσοκομεία υποδοχής να γνωρίζουν την ακριβή κατάσταση του τραυματία πριν αυτός φτάσει στο ελικοδρόμιο. Εξίσου επαναστατική ήταν και η αντιμετώπιση του επιχειρησιακού στρες. Πάνω από χίλιοι αξιωματικοί ψυχικής υγείας εντάχθηκαν στις μάχιμες μονάδες, εισερχόμενοι ακόμη και εντός των ζωνών μάχης για την παροχή άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν το 85% των στρατιωτών που εκδήλωσαν οξείες αντιδράσεις στρες μάχης να καταφέρουν να επιστρέψουν στις μονάδες τους.

Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Τα διδάγματα από την ισραηλινή εμπειρία αποτελούν έναν πολύτιμο οδικό χάρτη για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων αμυντικών προκλήσεων. Ο Ελληνικός Στρατός, το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία οφείλουν να επανεξετάσουν άμεσα το δόγμα υγειονομικής υποστήριξης, επενδύοντας στην τακτική φροντίδα μάχης σε όλα τα επίπεδα.

Πρώτον, είναι επιβεβλημένη η καθολική εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού στη χρήση ίσχαιμων επιδέσμων και στη βασική αντιμετώπιση τραύματος πεδίου μάχης. Κάθε Έλληνας μαχητής πρέπει να φέρει ατομική υγειονομική συσκευασία τελευταίας τεχνολογίας.

Δεύτερον, πρέπει να θεσμοθετηθούν πρωτόκολλα χορήγησης ολικού αίματος από τις προκεχωρημένες υγειονομικές ομάδες, με παράλληλη προμήθεια ειδικών φορητών ψυγείων και συστημάτων ταχείας θέρμανσης αίματος. Η παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού δίπλα στα τάγματα προκάλυψης και στις ειδικές δυνάμεις δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απόλυτη ανάγκη.

Η ιδιομορφία του ελληνικού θεάτρου επιχειρήσεων, με το νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου και την οχυρωμένη γραμμή του Έβρου, δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η θαλάσσια και αεροπορική κυριαρχία μπορεί να είναι αμφισβητούμενη, καθιστώντας τις αεροδιακομιδές εξαιρετικά δύσκολες. Εδώ ακριβώς έγκειται η αξία του ισραηλινού μοντέλου.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να αναπτύξουν αυτόνομες ιατρικές κυψέλες σε κάθε νησί και μικρονήσο, ικανές να παρέχουν προηγμένη αναζωογόνηση και σταθεροποίηση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η αξιοποίηση αυτόνομων μη επανδρωμένων συστημάτων (drones) για τη μεταφορά φαρμάκων και αίματος μεταξύ των νησιών ή κατά μήκος του Έβρου πρέπει να ενταχθεί άμεσα στο σχεδιασμό. Η ταχύτητα, η ευελιξία και η προωθημένη ιατρική φροντίδα δεν σώζουν απλώς ζωές, αλλά διατηρούν το μαχητικό πνεύμα και την επιχειρησιακή συνοχή των δυνάμεών μας εκεί που η πατρίδα το απαιτεί.