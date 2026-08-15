Λιβύη: Έντεκα σοροί μεταναστών εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο – «Σκληρή υπενθύμιση των θανάσιμων πολιτικών» της ΕΕ

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Έντεκα σοροί μεταναστών εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο, στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης, από αεροσκάφος της SOS Méditerranée που πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης για τον εντοπισμό σκαφών σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι σοροί βρίσκονταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Ορισμένοι φορούσαν ακόμη ρούχα, ενώ άλλοι κρατούσαν σαμπρέλες ελαστικών.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της SOS Méditerranée με τη Humanitarian Pilots Initiative (HPI). Το αεροσκάφος Albatross χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την καταγραφή περιστατικών κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή.

11 lives lost. Today, during a monitoring flight over the Central Mediterranean, the crew of Albatross, the joint aerial monitoring aircraft operated by SOS MEDITERRANEE and @HPISwiss, witnessed a devastating scene.https://t.co/lcO64f4p3C — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) August 14, 2026

Η ιταλική ακτοφυλακή περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από ΜΚΟ χθες το πρωί πως εντοπίστηκαν 11 πτώματα περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χιλιόμετρα) ανοικτά από τη λιβυκή πόλη Ζουάρα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης.

Η θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι σοροί ανήκει στη ζώνη ευθύνης της λιβυκής ακτοφυλακής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σχετική ενημέρωση διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε οποιαδήποτε επιχείρηση ή άλλη ενέργεια από λιβυκής πλευράς.

«Θανάσιμες πολιτικές αδιαφορίας και αποτροπής»

Η SOS Méditerranée επισήμανε πως «αν και οι συνθήκες και το πότε έγινε το ναυάγιο» που οδήγησε στους θανάτους δεν έχουν ξεκαθαρίσει, το μακάβριο εύρημα υπενθυμίζει με πολύ σκληρό τρόπο «τις ανθρώπινες συνέπειες των θανάσιμων πολιτικών» της ΕΕ που χαρακτηρίζονται από «αδιαφορία και αποτροπή με κάθε κόστος».

Η θαλάσσια μεταναστευτική οδός της κεντρικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται η πιο επικίνδυνη στον πλανήτη. Σύμφωνα με δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, τουλάχιστον 872 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι ως τώρα φέτος.