Βραζιλία: Οριακό προβάδισμα του Λούλα έναντι του Μπολσονάρου ενόψει των προεδρικών εκλογών

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Μάχη «στήθος με στήθος» δίνουν στη Βραζιλία ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, με τον Λούλα να διατηρεί οριακό προβάδισμα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Η δημοσκόπηση της Quaest καταγράφει τον Λούλα στο 43% στην πρόθεση ψήφου σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο, έναντι 40% του Φλάβιο Μπολσονάρου, με τη διαφορά των τριών μονάδων να βρίσκεται ουσιαστικά εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος, το οποίο είναι δύο μονάδες.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια ολοένα και πιο αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 5 Αυγούστου, ο Λούλα προηγούνταν με πέντε μονάδες, συγκεντρώνοντας 44%, έναντι 39% του Μπολσονάρου.

Σταθερό προβάδισμα του Λούλα στον πρώτο γύρο

Στον πρώτο γύρο, ο Λούλα διατηρεί μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι του βασικού αντιπάλου του, συγκεντρώνοντας 38% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 31% του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Αρκετά πιο πίσω βρίσκονται οι Ρενάν Σάντος και Ρονάλντο Καϊάδο με 4% έκαστος, ενώ ο Ρομέου Ζέμα συγκεντρώνει 2%.

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία της Βραζιλίας, εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50% των έγκυρων ψήφων στον πρώτο γύρο, οι δύο πρώτοι αναμετρώνται σε δεύτερο γύρο.

Quaest, 1º turno: Lula, 38%; Flávio Bolsonaro, 31%; Renan Santos, 4%; Caiado, 4%; Augusto Cury, 2%; e Zema, 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é 95%. Confira reportagem completa: https://t.co/coxYMuWy5n pic.twitter.com/Lj17OHFuXx — Jornal Nacional (@jornalnacional) August 15, 2026

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, έχει αναδειχθεί σε βασικό εκπρόσωπο της βραζιλιάνικης Δεξιάς, μετά την απαγόρευση στον πατέρα του να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία.

Ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε μη επιλέξιμος για δημόσιο αξίωμα από το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της Βραζιλίας, το οποίο έκρινε ότι είχε καταχραστεί την εξουσία του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ακολούθησε ξεχωριστή καταδίκη του για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της εκλογικής του ήττας από τον Λούλα το 2022.

Στο επίκεντρο η εθνική κυριαρχία

Ο Λούλα ξεκίνησε επίσημα την εκστρατεία του για την επανεκλογή του στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Σάο Πάουλο.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής του ρητορικής βρίσκεται η «κυριαρχία» της Βραζιλίας, ιδιαίτερα απέναντι στις πιέσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος έχει δεσμευτεί για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και για προστασία των αποθεμάτων σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών της χώρας από ξένο έλεγχο. Παράλληλα, έχει προειδοποιήσει τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γαλλία ότι η πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Βραζιλίας προϋποθέτει σεβασμό στην εθνική κυριαρχία.

Ο ρόλος του Τραμπ στην προεκλογική μάχη

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με την οικογένεια Μπολσονάρου, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση του Λούλα.

Τον Ιούνιο, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος είχε καλέσει τον Αμερικανό ομόλογό του να μην παρέμβει στην προεκλογική διαδικασία της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές στη Βραζιλία αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση.

Η δημοσκόπηση της Quaest πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου σε δείγμα 2.004 ανθρώπων, με εντολή του βραζιλιάνικου ομίλου μέσων ενημέρωσης Globo.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva retains his lead over right-wing Senator Flavio Bolsonaro ahead of October’s election, taking 43 percent of the vote against Bolsonaro’s 40 percent in a simulated run-off, a new Quaest poll shows. https://t.co/PMWoBZITpO — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2026

Με περίπου δύο μήνες να απομένουν μέχρι τις εκλογές, η συρρίκνωση της διαφοράς στον δεύτερο γύρο προμηνύει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική προεδρική αναμέτρηση, με τον Λούλα να διατηρεί προς το παρόν ένα μικρό αλλά υπαρκτό προβάδισμα.