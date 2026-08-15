Κροατία: Νεκρή γυναίκα από τη φονική πυρκαγιά στην Ομίς – 40 τραυματίες, μία αγνοούμενη και χιλιάδες εκκενώσεις

Η Κροατία επλήγη από μια φονική δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Ομίς, στην Αδριατική, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό τουλάχιστον 40 ατόμων. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες εκκενώθηκαν, ενώ καταγράφηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές, με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής να χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικός ο απολογισμός της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην Κροατία, με μία γυναίκα νεκρή, μία 34χρονη αγνοούμενη και τουλάχιστον 40 τραυματίες.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή της Ομίς, κατακαίγοντας έκταση 10.000 στρεμμάτων και οδηγώντας σε εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.
  • Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής χαρακτήρισε το περιστατικό «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας», καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα λόγω των σφοδρών ανέμων.

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Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που έπληξε κατοικημένη περιοχή στις ακτές της Κροατίας, στην Αδριατική, καθώς μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ ακόμη μία 34χρονη παραμένει αγνοούμενη.

Από τη φωτιά, που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ενώ σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε σπίτια και άλλες υποδομές.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή της Ομίς, στο κεντρικό τμήμα των κροατικών ακτών, με τις φλόγες να κατακαίνε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων.

Ο επικεφαλής της κροατικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, Σλάβκο Τούτσακοβιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Κροατίας», επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ άλλων, καταστράφηκε μεγάλος αριθμός κατοικιών και άλλων κτηρίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στις πληγείσες περιοχές, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε στάχτη, οι αρχές εντόπισαν τη σορό μιας γυναίκας. Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητείται μία 34χρονη υπήκοος Βοσνίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Σπλιτ, προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ 14 από αυτούς κρίθηκε αναγκαίο να παραμείνουν για νοσηλεία, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Με εξαίρεση δύο τουρίστες, μία Γερμανίδα και έναν Πολωνό, όλοι οι τραυματίες είναι Κροάτες.

Δέκα άνθρωποι εισήχθησαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων έξι ενήλικοι και έφηβος 17 ετών έχουν διασωληνωθεί, είπε ο Δρ. Γιόσιπ Μπάνοβιτς σε ΜΜΕ. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο τέλος της ημέρες σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ.

Η φωτιά, ενισχυμένη από ριπαίους ανέμους, εξαπλώθηκε ταχύτατα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε τομέα όπου βρίσκονται πευκώνες, κατοικίες και τουριστικά καταλύματα ανατολικά της Ομίς.

«Καταιγίδα φωτιάς»

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, από τους οποίους περίπου 2.400 φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής στην Ομίς, στη Σπλιτ και στη Μάκαρσκα, ανέφερε ο κροατικός Ερυθρός Σταυρός.

Κάπου 300 πυροσβέστες με 93 οχήματα έδωσαν μάχη με τις φλόγες όλη νύχτα, αλλά δεν κατάφεραν να ελέγξουν αμέσως τη φωτιά που εξαπλωνόταν με αστραπιαία ταχύτητα, σημείωσε ο επικεφαλής του σώματος.

«Περί τις 02:00, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των σφοδρών ανέμων, που άλλαζαν συνεχώς την κατεύθυνσή της. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Πολλά σπίτια, καφετέριες, εστιατόρια, οχήματα και πλεούμενα που βρίσκονταν στην ξηρά υπέστησαν ζημιές», είπε ο κ. Τούτσακοβιτς.

«Ήταν πολύ δύσκολη νύχτα, μια από τις πιο δύσκολες της ζωής μου», πρόσθεσε. Οι άνδρες του ήταν αντιμέτωποι με «καταιγίδα φωτιάς»«τα πάντα καίγονταν, η γη κι ο ουρανός».

Τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ επιχείρησαν με το πρώτο φως, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά για την Ομίς.

Στάλθηκαν στη χερσόνησο Πέλιεσατς, όπου μαινόταν επίσης μεγάλη πυρκαγιά, κάπου 140 χιλιόμετρα νοτιότερα, κατόπιν σε άλλα δυο μέτωπα, στη Ζάνταρ και στην Τρογκίρ.

«Αστραπιαία ταχύτητα»

Η κατάσταση στην περιοχή πλέον «είναι σταθερή», όπως και στην Πέλιεσατς και στη Ζάνταρ, και «μειώσαμε το προσωπικό που επιχειρεί, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», είπε χθες βράδυ ο επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην κροατική δημόσια τηλεόραση HRT.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, μέλη της κυβέρνησής του και ο πρόεδρος της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς επισκέφτηκαν την πυροπαθή περιοχή.

«Η πυρκαγιά αυτή εξαπλώθηκε με αστραπιαία ταχύτητα (…) Είναι αληθινό θαύμα το ότι οι πυροσβέστες μπόρεσαν να σώσουν» ό,τι έσωσαν, έκρινε ο κ. Πλένκοβιτς.

Νεαρή μητέρα με μωρό στην αγκαλιά, η Αναμαρία, τουρίστρια από τη Ζάγκρεμπ, που πλέον φιλοξενείται σε κλειστό στάδιο στην Ομίς, είπε πως βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση «σοκ».

«Όλα έμοιαζαν φυσιολογικά. Και μετά ξάφνου ακούσαμε σειρήνες και ειδοποιήσεις να απομακρυνθούμε εσπευσμένα. Ίσως έπρεπε να μας προειδοποιήσουν πιο νωρίς, ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε και να φύγουμε. Όταν αρχίσαμε να φεύγουμε, η φωτιά μας είχε ζώσει ήδη», είπε η νέα στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Η Κροατία -όπως και μεγάλο μέρος των υπόλοιπων Βαλκανίων- δοκιμάζεται από κύμα ζέστης και τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν ρεκόρ θερμοκρασίας σε πόλεις στις ακτές στην Αδριατική, συμπεριλαμβανομένης της Σπλιτ.

Δεκάδες πυρκαγιές ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

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