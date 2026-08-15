Αραγτσί: «Το Μνημόνιο προέβλεπε τέλος του πολέμου, όχι κατάπαυση του πυρός» – Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης στην Ισλαμαμπάντ προέβλεπε «τέλος του πολέμου και όχι κατάπαυση του πυρός», κατηγορώντας τις ΗΠΑ για παραβίαση του. Οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τα Στενά του Ορμούζ αποκλεισμένα, και δεν έχει ληφθεί απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Το Κατάρ και το Πακιστάν λειτουργούν ως μεσολαβητές, ενώ ο Αραγτσί τόνισε την ανάγκη για έναν νέο δίαυλο επικοινωνίας.

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Διεθνή Νέα

Αραγτσί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προέβλεπε «το τέλος του πολέμου και όχι κατάπαυση του πυρός».
  • Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν το Μνημόνιο, με τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.
  • Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, ενώ ο Αραγτσί τόνισε ότι «πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δίαυλος» επικοινωνίας.

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Το Μνημόνιο Κατανόησης που συμφωνήθηκε στο Ισλαμαμπάντ προέβλεπε «το τέλος του πολέμου και όχι κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το Μνημόνιο και οι εχθροπραξίες επανήλθαν, υπογραμμίζοντας ότι, ως εκ τούτου, «δεν υπήρξε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που να χρειάζεται παράταση».

Καθώς οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ».

Όπως ανέφερε, το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, «ανταλλάσσουν μηνύματα και βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν».

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας που υπήρχαν στο παρελθόν «δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί» και πως «πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δίαυλος» για τη συνέχιση των επαφών.

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