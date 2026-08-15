Αραγτσί: «Το Μνημόνιο προέβλεπε τέλος του πολέμου, όχι κατάπαυση του πυρός» – Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

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Το Μνημόνιο Κατανόησης που συμφωνήθηκε στο Ισλαμαμπάντ προέβλεπε «το τέλος του πολέμου και όχι κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το Μνημόνιο και οι εχθροπραξίες επανήλθαν, υπογραμμίζοντας ότι, ως εκ τούτου, «δεν υπήρξε κατάπαυση του πυρός 60 ημερών που να χρειάζεται παράταση».

Καθώς οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ».

Όπως ανέφερε, το Κατάρ και το Πακιστάν, που λειτουργούν ως μεσολαβητές, «ανταλλάσσουν μηνύματα και βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν».

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας που υπήρχαν στο παρελθόν «δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί» και πως «πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δίαυλος» για τη συνέχιση των επαφών.