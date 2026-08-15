Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στο «Ζοζέ Αλβαλάδε»

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Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος συνεχίζει να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και να έχει καθοριστική παρουσία στην επίθεση της ομάδας του.

Στην αναμέτρηση με την Γκιμαράες στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», ο Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σημείωσε ένα γκολ και κατέγραψε δύο ασίστ, δίνοντας συνέχεια στο τέρμα που είχε πετύχει και στην πρεμιέρα της σεζόν.

Στο πλευρό του στο γήπεδο βρέθηκε η σύντροφός του, Ελένη Βουλγαράκη, η οποία παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση. Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε, μάλιστα, στιγμιότυπο από την παρουσία της στο «Ζοζέ Αλβαλάδε», ποζάροντας μαζί με δύο ακόμη γυναίκες.

Μία από αυτές φέρεται να είναι η σύντροφος του Γκιόργκι Κοτσορασβίλι, με τον οποίο ο Ιωαννίδης συνυπάρχει στην Σπόρτινγκ.

Το πρόσφατο μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη

Η παρουσία της Ελένης Βουλγαράκη στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη έρχεται λίγες ημέρες μετά την έντονη αντίδρασή της στα social media, με αφορμή δημοσιεύματα και σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με την προσωπική τους ζωή.

Αφορμή για τη σχετική συζήτηση είχε αποτελέσει, μεταξύ άλλων, η απόφαση του Φώτη Ιωαννίδη να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram, γεγονός που πυροδότησε σειρά σχολίων και εικασιών για τη σχέση του ζευγαριού.

Η ίδια είχε τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας την ενόχλησή της για όσα είχαν γραφτεί και ζητώντας να μην δίνονται διαστάσεις σε ανυπόστατα σενάρια που αφορούν την προσωπική τους ζωή.

Πλέον, η κοινή παρουσία τους στην Πορτογαλία και η παρουσία της Βουλγαράκη στις εξέδρες του «Ζοζέ Αλβαλάδε» καταγράφονται ως μια ακόμη δημόσια ένδειξη ότι το ζευγάρι συνεχίζει κανονικά την κοινή του πορεία.