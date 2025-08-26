Ιωάννα Τούνη: Από το «μισώ τη γυμναστική» στο… healthy lifestyle – Το μότο που την άλλαξε

Η Ιωάννα Τούνη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τη γυμναστική, που, όπως αποκάλυψε, ξεκίνησε με μίσος, αλλά εξελίχθηκε σε αγάπη. Με αφορμή φωτογραφίες και βίντεο που μοιράστηκε από το γυμναστήριο, θέλησε να δείξει στους followers της πως η συνέπεια μπορεί να μετατρέψει μια «αγγαρεία» σε κομμάτι της καθημερινότητας.

Το μότο που την ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την εγκυμοσύνη, είναι το γνωστό «Fake it until you make it».

Όπως εξηγεί, η φράση αυτή την αντιπροσωπεύει απόλυτα στην πορεία της προς την άσκηση. «Θυμάσαι πόσο καιρό πήγαινα γυμναστήριο και έλεγα “πόσο πολύ μου αρέσει η προπόνηση, πόσο μου αρέσει η γυμναστική” προσπαθώντας να επανέλθω από τα κιλά της εγκυμοσύνης; ΠΑΝΤΑ ΜΙΣΟΥΣΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ… και όμως, δεν σταμάτησα!», έγραψε χαρακτηριστικά σε story της.

Πλέον, η influencer δηλώνει περήφανη για την αλλαγή αυτή, καθώς το γυμναστήριο δεν είναι πια κάτι που κάνει με το ζόρι, αλλά βασικό στοιχείο του lifestyle της. «Πλέον νιώθω πως το να προπονούμαι έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας και του lifestyle μου. Μεγαλώνουμε και είναι καλό να μεγαλώνουμε όμορφα, να μην τα παρατάμε, να μην επαναπαυόμαστε», σημείωσε.

Στα social media, η Ιωάννα Τούνη ενθαρρύνει και τους θαυμαστές της να ακολουθήσουν ένα πιο υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής. «Πλέον απολαμβάνω το healthy και αθλητικό era μου! Μήπως ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις και εσύ να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου;» σχολίασε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Με την εντυπωσιακή σιλουέτα της, αποδεικνύει ότι η άσκηση μπορεί να γίνει όχι μόνο εργαλείο σωματικής αλλαγής, αλλά και στάση ζωής.