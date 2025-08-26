Μαρία Αντωνά: «Έχω ψάξει κινητό και επιβεβαιώθηκε το ένστικτό μου»

Μια συζήτηση για τη ζήλεια στις ερωτικές σχέσεις άνοιξε το πρωί της Τρίτης (26/8) στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις της Κατερίνας Λιόλιου στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, με τη Μαρία Αντωνά να παίρνει τον λόγο και να μοιράζεται τη δική της οπτική για το θέμα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε πως ο έντονος έρωτας δυσκολεύει τη διαχείριση συναισθημάτων όπως η ζήλεια, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το ελέγξει. «Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που έχεις, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, και να θέλεις να το διαχειριστείς, δεν μπορείς. Εγώ φοβάμαι αυτούς που δεν ζηλεύουν καθόλου. Δεν είπα να σου κάνει τρέλες αλλά κάποια στιγμή έστω και λίγο κολακεύεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ίδια δεν στηρίζει τη ζήλεια μέσα στη σχέση αλλά θεωρεί σημαντική τη διαρκή προσπάθεια και το ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλον. «Δεν είμαι υπέρ της ζήλειας μέσα στη σχέση, είμαι υπέρ της μόνιμης διεκδίκησης. Θέλω με έναν τρόπο και να με διεκδικεί και να τον διεκδικώ. Η διεκδίκηση σε ένα επίπεδο και μέχρι ένα σημείο εμπεριέχει και τη ζήλεια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε ότι έχει φτάσει στο σημείο να ελέγξει κινητό συντρόφου, δικαιώνοντας το ένστικτό της. «Έχω ψάξει κινητό και επιβεβαιώθηκε το ένστικτό μου που μου έλεγε: ψάξε το κινητό. Όποιος ψάχνει βρίσκει», είπε.