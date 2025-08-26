Μαρία Αντωνά: «Έχω ψάξει κινητό και επιβεβαιώθηκε το ένστικτό μου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Αντωνά: «Έχω ψάξει κινητό και επιβεβαιώθηκε το ένστικτό μου»

Μια συζήτηση για τη ζήλεια στις ερωτικές σχέσεις άνοιξε το πρωί της Τρίτης (26/8) στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις της Κατερίνας Λιόλιου στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, με τη Μαρία Αντωνά να παίρνει τον λόγο και να μοιράζεται τη δική της οπτική για το θέμα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε πως ο έντονος έρωτας δυσκολεύει τη διαχείριση συναισθημάτων όπως η ζήλεια, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το ελέγξει. «Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα που έχεις, όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, και να θέλεις να το διαχειριστείς, δεν μπορείς. Εγώ φοβάμαι αυτούς που δεν ζηλεύουν καθόλου. Δεν είπα να σου κάνει τρέλες αλλά κάποια στιγμή έστω και λίγο κολακεύεσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι η ίδια δεν στηρίζει τη ζήλεια μέσα στη σχέση αλλά θεωρεί σημαντική τη διαρκή προσπάθεια και το ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλον. «Δεν είμαι υπέρ της ζήλειας μέσα στη σχέση, είμαι υπέρ της μόνιμης διεκδίκησης. Θέλω με έναν τρόπο και να με διεκδικεί και να τον διεκδικώ. Η διεκδίκηση σε ένα επίπεδο και μέχρι ένα σημείο εμπεριέχει και τη ζήλεια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Μαρία Αντωνά παραδέχτηκε ότι έχει φτάσει στο σημείο να ελέγξει κινητό συντρόφου, δικαιώνοντας το ένστικτό της. «Έχω ψάξει κινητό και επιβεβαιώθηκε το ένστικτό μου που μου έλεγε: ψάξε το κινητό. Όποιος ψάχνει βρίσκει», είπε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ τα προγράμματα κατάρτισης 2.420 ανέργων ναυτικών με παροχή επαγγελματικής πιστοποίησ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες 1,87% σήμερα για τον Γενικό Δείκτη

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το οριγκάμι στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 28 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
14:04 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Ανδρέας Γεωργίου: Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – Η συγκινητική ανάρτηση και οι φωτογραφίες από το μαιευτήριο

Το πρώτο τους παιδί κρατούν πλέον στα χέρια τους ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου....
12:17 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιάννης Σπαλιάρας: Σκεφτόμαστε τον γάμο με την σύντροφό μου

Τα σκαλιά της εκκλησίας φαίνεται πως σκέφτεται να ανέβει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Σπαλιάρ...
03:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μαρία Ναυπλιώτου: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην παραλία με μπικίνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Ναυπλιώτου κάνει διακοπές στη Χίο και μοιράζεται όμορφες φωτογραφίες στον προσωπικό τη...
00:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιώργος Κωνσταντίνου για την αποκατάσταση της «Οικίας Κοκοβίκου»: «Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας – Ο κόσμος μας κάνει να μην το ξεχνάμε ποτέ»

Για την πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να μετατρέψει σε πολιτιστικό χώρο το σπίτι στην Πλάκ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο