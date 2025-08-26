Καβάλα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από παραλία

Τραγικό τέλος είχε το πρωί της Τρίτης μία 76χρονη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία «Κάρυανη» στον δήμο Παγγαίου, στην Καβάλα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πολυϊατρείο της παραλίας Οφρυνίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 76χρονης.