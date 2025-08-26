Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά την διάρκεια εργασιών

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του νέου πολυώροφου πάρκινγκ – κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου – χτυπήθηκε υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, διακόπηκε η παροχή του φυσικού αερίου, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων έξω από τον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου.

Ευτυχώς η βλάβη επιδιορθώθηκε άμεσα, και δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.