Αναστάτωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου κατά την διάρκεια εργασιών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», λόγω διαρροής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την διάρκεια εργασιών για την κατασκευή του νέου πολυώροφου πάρκινγκ – κοντά στο χώρο του ξενοδοχείου – χτυπήθηκε υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, διακόπηκε η παροχή του φυσικού αερίου, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων έξω από τον χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου.

Ευτυχώς η βλάβη επιδιορθώθηκε άμεσα, και δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην επιβίβαση – αποβίβαση των ταξιδιωτών.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφυλακτική αγωγή κατά του HIV-Χορηγείται δύο φορές το χρόνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,6% ο κύκλος εργασιών στα καταλύματα το β΄ τρίμηνο

Σύσκεψη στην ΤτΕ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 28 δευτερόλεπτα;

Windows: Πώς να χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως μικρόφωνο
περισσότερα
18:28 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά – 58χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε νεκρός

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Τρίτη 26/8, στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενι...
17:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) σε...
17:15 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Αντίρριο: Εντοπίστηκε νεκρός 87χρονος που ψάρευε συχνά στην περιοχή – Τον βρήκαν να επιπλέει στη θάλασσα

Τραγωδία το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου στο Αντίρριο, όπου ένας ηλικιωμένος, 87 ετών, έχασε τ...
17:00 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Νέες αποκαλύψεις από την αδελφή της 36χρονης – «Είχε κάνει 20 εκτρώσεις, ο γιατρός της είπε ότι μπορεί να πεθάνει»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον εφιάλτη που ζούσε η άτυχη 36χρονη που...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο