Χάλι Μπέρι: Η τολμηρή ανάρτηση για τα 60α γενέθλιά της – «Σήμερα, δεν με νοιάζει καθόλου»

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Η Χάλι Μπέρι γίνεται σήμερα 60 ετών και το γιορτάζει με μία αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media.

Η σταρ του κινηματογράφου δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, όπου καταγράφεται να φοράει ένα κιμονό με αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Σε άλλες εικόνες, η Χάλι Μπέρι απολαμβάνει φράουλες με σοκολάτα, μία φρουτοσαλάτα, αλλά και το φιλί του συντρόφου της.

«Σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της, που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Δείτε τις φωτογραφίες: