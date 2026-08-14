Χάλι Μπέρι: Η τολμηρή ανάρτηση για τα 60α γενέθλιά της – «Σήμερα, δεν με νοιάζει καθόλου»

Η Χάλι Μπέρι γιορτάζει τα 60ά της γενέθλια με μια αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με κιμονό και απολαμβάνοντας στιγμές με τον σύντροφό της. Η ανάρτησή της, με τη λεζάντα «Σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου», προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

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Lifestyle

Χάλι Μπέρι Halle Berry
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χάλι Μπέρι γίνεται 60 ετών και το γιορτάζει με μία αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media.
  • Η σταρ του κινηματογράφου δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, όπου καταγράφεται να φοράει ένα κιμονό με αποκαλυπτικό ντεκολτέ.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Χάλι Μπέρι γίνεται σήμερα 60 ετών και το γιορτάζει με μία αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media.

Η σταρ του κινηματογράφου δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της, όπου καταγράφεται να φοράει ένα κιμονό με αποκαλυπτικό ντεκολτέ. Σε άλλες εικόνες, η Χάλι Μπέρι απολαμβάνει φράουλες με σοκολάτα, μία φρουτοσαλάτα, αλλά και το φιλί του συντρόφου της.

«Σήμερα δεν με νοιάζει καθόλου», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της, που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halle Berry (@halleberry)

 

 

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