Σωκράτης Μάλαμας: Ακυρώθηκε η συναυλία του στη Σίβηρη Χαλκιδικής λόγω της φωτιάς – Η ανακοίνωση στα social media

Η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προγραμματισμένη για την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ακυρώθηκε λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση του καλλιτέχνη, και παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των εισιτηρίων.

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Σωκράτης Μάλαμας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακυρώθηκε η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.
  • Όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.
  • Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία.

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Ακυρώθηκε η συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, στη Σίβηρη Χαλκιδικής, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων.

Η ανακοίνωση στα social media

Όπως έγινε γνωστό μέσα από επίσημη ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram, η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφαλείας, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

«Ακύρωση συναυλίας Σωκράτη Μάλαμα στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, η προγραμματισμένη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα στις 14/8 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η απόφαση λαμβάνεται για λόγους ασφάλειας, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της συναυλίας.

Για τους κατόχους ηλεκτρονικών εισιτηρίων, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της τράπεζας, ενώ για όσους έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους από φυσικά σημεία προπώλησης, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί από τα αντίστοιχα φυσικά σημεία. Ευχόμαστε η κατάσταση να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

 

 

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