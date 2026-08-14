Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ότι, 52 χρόνια μετά τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, επισημαίνει: “Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται”.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τονίζει ότι “το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
  • Προσθέτει ότι “τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας… Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους”.

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«Πενήντα δύο χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται», σημειώνει ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.

«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και προσθέτει: «Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους».

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