Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Πενήντα δύο χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται», σημειώνει ο Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.
«Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και προσθέτει: «Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους».
52 χρόνια από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της ΕΕ.
Τιμάμε… pic.twitter.com/qiJWRZX6Zu
— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 14, 2026