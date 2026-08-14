Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Seyed Abbas Araghchi. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και συγκεκριμένα για τις εν εξελίξει συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ» αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο».

Σύμφωνα πάντα με την Αθήνα, «επίσης συζήτησαν τις θέσεις της ΕΕ για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιορισθέντων Πρεσβευτών τους».