Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Αραγτσί – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ. Συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, η σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας, καθώς και οι θέσεις της ΕΕ για το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Γεραπετρίτης - Αραγτσί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με επίκεντρο το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.
  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας.
  • Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο και να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον ΥΠΕΞ του Ιράν Seyed Abbas Araghchi. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και συγκεκριμένα για τις εν εξελίξει συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ» αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ναυτικής ασφάλειας, ενώ οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο».

Σύμφωνα πάντα με την Αθήνα, «επίσης συζήτησαν τις θέσεις της ΕΕ για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και μέσω των νεοδιορισθέντων Πρεσβευτών τους».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ