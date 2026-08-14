Τροχαίο με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και έπεσαν πάνω σε άλλα 6 σταθμευμένα οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε έξι σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8) στη Θεσσαλονίκη.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα.
  • Δύο επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8) στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δύο επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ThessPost.gr, βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Δείτε το βίντεο:

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