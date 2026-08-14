Τροχαίο με 2 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη: Συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και έπεσαν πάνω σε άλλα 6 σταθμευμένα οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/8) στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Δύο επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ThessPost.gr, βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Δείτε το βίντεο: