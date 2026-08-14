Εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία – Δύο σοβαρά τραυματίες, βίντεο από τα αναποδογυρισμένα βαγόνια

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Νεότερος απολογισμός από τον εκτροχιασμό επιβατικού τρένου στη νοτιοανατολική Αγγλία κάνει λόγο για 20 τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00 τοπική ώρα την Πέμπτη, κοντά στην πόλη Λιούις, στο Ανατολικό Σάσεξ, όταν συρμός της Southern Rail που ερχόταν από το Λονδίνο εκτροχιάστηκε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων, περίπου 150 άνθρωποι επέβαιναν στο τρένο τη στιγμή του ατυχήματος.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν τουλάχιστον τρία βαγόνια αναποδογυρισμένα στο πλάι, ενώ ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή.

Δύο από τους τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση

Ο υποδιευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων, Μάικλ Μπράντφιλντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι συνολικά 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία με τραύματα διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας.

Δύο από αυτούς έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Νωρίτερα, ο Ίαν Ντράμοντ-Σμιθ της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών είχε αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα βαγόνια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Άγνωστα ακόμη τα αίτια του εκτροχιασμού

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί τι προκάλεσε τον εκτροχιασμό.

Η Λούσι ΜακΌλιφ, διευθύντρια γραμμών της Network Rail στο Σάσεξ, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται στενά με την αρμόδια υπηρεσία διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, στελέχη της οποίας βρίσκονται ήδη στο σημείο.

Η Southern Rail εκτελεί δρομολόγια μεταξύ περιοχών νότια του Λονδίνου και της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα θανατηφόρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα παραμένουν σχετικά σπάνια στη Βρετανία. Ωστόσο, τον περασμένο Ιούνιο, σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων βόρεια του Λονδίνου είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός μηχανοδηγού και τον τραυματισμό ακόμη 162 ανθρώπων.

Βίντεο: Τρία βαγόνια αναποδογυρισμένα μετά τον εκτροχιασμό

Εναέρια πλάνα από το σημείο του ατυχήματος δείχνουν τρία βαγόνια του τρένου να έχουν βγει από τις ράγες και να βρίσκονται πεσμένα στο πλάι.