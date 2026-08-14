Δεκαπενταύγουστος: Πώς λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα έως την Κυριακή

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Με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα τον Δεκαπενταύγουστο με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά.

Συγκεκριμένα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά την διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου τα ΜΜΜ θα λειτουργήσουν ως εξής:

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Παρασκευή 14 & Δευτέρα 17 Αυγούστου: Εφαρμόζεται Έκτακτο Πρόγραμμα (βασισμένο στο πρόγραμμα Καθημερινής).

Σάββατο 15 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο.

Κυριακή 16 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων, για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού, της επίσης εφαρμογής oasa telematics καθώς και του πληροφοριακού μας κέντρου 11185.

Τι ισχύει για μετρό και τραμ

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 1,2 και 3 του Μετρό καθώς και στο Τραμ, κατά το χρονικό διάστημα του Δεκαπενταύγουστου 2026, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.stasy.gr/

Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθ’ όλο το 24ωρο, όπως κάθε Σάββατο.