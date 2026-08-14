Στάχτες και αποκαΐδια: Αποκαρδιωτικές εικόνες από τη φωτιά στην Χαλκιδική – 10+1 ΦΩΤΟ

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Η επόμενη μέρα μετά τη φωτιά στην Σίβηρη Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, όπου εξελίχθηκε το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει χθες Πέμπτη (13/8) το Πυροσβεστικό Σώμα, είναι αποκαρδιωτική.

Στάχτες, αποκαΐδια, καμένες εκτάσεις δάσους και καταστροφές σε σπίτια συνθέτουν την εικόνα που κάνει την καρδιά μας «να πονάει».

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Η αποτύπωση της καμένης έκτασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς.

Η συνολική έκταση της Κασσάνδρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

Ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας της χθεσινής επιχείρησης

Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξαρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Για το λόγο αυτό και εκδόθηκαν αρχικά ένα ενημερωτικό και στη συνέχεια τρία μηνύματα απομάκρυνσης από το 112, ενώ μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών 446 άτομα σε ασφαλές σημείο.

Σε ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός

Ο μηχανισμός παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων και κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

ΦΩΤΟ: IN TIME