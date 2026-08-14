Τέσσερις νεκροί από φονικές πλημμύρες στο Τόκιο – Χιλιάδες εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς

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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από «χωρίς προηγούμενο» καταρρακτώδεις βροχές ανατολικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα (14/8/2026), οι τοπικές Αρχές, ενώ οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο και χιλιάδες άνθρωποι αποκλείσθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ναρίτα, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.



Οι καταρρακτώδεις βροχές, που έπεσαν χθες (13/8/2026) το βράδυ, προκάλεσαν συναγερμούς για κατολισθήσεις και διακοπές της ηλεκτροδότησης, ανατολικά της πρωτεύουσας, με τους μετεωρολόγους να κηρύσσουν για πρώτη φορά συναγερμό, στο ανώτατο επίπεδο λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων, στο νομό Τσίμπα.

Record-breaking rainfall caused severe flooding across Chiba Prefecture near Tokyo, inundating roads, homes and railway lines. Authorities issued Japan’s highest-level heavy rain warning for parts of Chiba, while thousands were stranded at Soga Station and Narita Airport as… — Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026

Μεταξύ των θυμάτων της καταρρακτώδους βροχής είναι μια 66χρονη γυναίκα, η οποία αποκλείσθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει, ανακοινώθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, ένας άνδρας βρέθηκε επίσης να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο και ένας άλλος άνδρας βρέθηκε να έχει καταρρεύσει μέσα στη νύκτα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δεν επιβίωσε.

📌 ‘Unprecedented’ rain kills four in Japan as thousands stranded at airport Evacuation orders were issued for more than 400,000 people in Chiba and other areas, and about 45,000 homes lost power, as 115mm of rain fell hourly, approximately the same amount usually recorded for… pic.twitter.com/NL1OF0jliP — Context 360 (@NewsContext360) August 14, 2026



Το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα εξέφρασε εξάλλου φόβους και για άλλα θύματα, καθώς ένας άνθρωπος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αγνοείται η τύχη ενός άλλου.

Σήμερα (14/8/2026) το πρωί, η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σε σχεδόν 26.000 νοικοκυριά στον νομό, ανακοίνωσε επίσης η εν λόγω υπηρεσία.

«Πάμε πως ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο έντονης βροχόπτωσης», είχε ανακοινώσει χθες το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου, αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Al menos cuatro personas fallecieron y otra resultó gravemente herida en la prefectura japonesa de Chiba, cercana a Tokio, tras las fuertes lluvias que desataron inundaciones. Las autoridades ordenaron el desalojo de más de 400,000 personas. Video: Nipon TV / Reuters pic.twitter.com/5OdQwsfMcA — NMás (@nmas) August 14, 2026



Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι παρέμειναν αποκλεισμένοι στη διάρκεια της νύκτας στη Ναρίτα, ένα από τα δύο κύρια αεροδρόμια του Τόκιο, ενώ ακυρώθηκαν τα δρομολόγια πολυάριθμων τρένων, με προορισμό ή αφετηρία το αεροδρόμιο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου διένειμε νερό, τρόφιμα και υπνόσακκους.

📌 ‘Unprecedented’ rain kills four in Japan as thousands stranded at airport Evacuation orders were issued for more than 400,000 people in Chiba and other areas, and about 45,000 homes lost power, as 115mm of rain fell hourly, approximately the same amount usually recorded for… pic.twitter.com/NL1OF0jliP — Context 360 (@NewsContext360) August 14, 2026



Εκατοντάδες άνθρωποι, βρέθηκαν επίσης αποκλεισμένοι στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τσίμπα εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας των τρένων, διαπίστωσε χθες το βράδυ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύκτα σε κέντρα φιλοξενίας στην Τσίμπα, μετέδωσε επίσης το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.