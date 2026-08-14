Ημιβύθιση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στο Λιμενικό, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν, υπό τουρκική σημαία, ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες, στον Αργοσαρωνικό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και άμεσα στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού υπό σημαία Cayman Islands.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι 10 επιβάτες του καταμαράν είναι καλά στην υγεία τους.