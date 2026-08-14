Ημιβύθιση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες – Σώοι οι 10 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στο Λιμενικό, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν υπό τουρκική σημαία ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες, στον Αργοσαρωνικό. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή σκαφών του Λιμενικού και ενός βοηθητικού σκάφους θαλαμηγού. Και οι 10 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν σώοι και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στο Λιμενικό, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν, υπό τουρκική σημαία, ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες, στον Αργοσαρωνικό.
  • Άμεσα στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με πλωτά σκάφη του Λιμενικού και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού να σπεύδουν στο σημείο.
  • Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (14/8) στο Λιμενικό, όταν ιστιοπλοϊκό καταμαράν, υπό τουρκική σημαία, ημιβυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίδας Φλέβες, στον  Αργοσαρωνικό.

Το περιστατικό συνέβη περίπου δύο ναυτικά μίλια δυτικά της νησίδας και άμεσα στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμηγού υπό σημαία Cayman Islands.

Το βοηθητικό σκάφος περισυνέλεξε και τους 10 επιβαίνοντες του καταμαράν και τους μετεπιβίβασε στη θαλαμηγό. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, και οι 10 επιβάτες του καταμαράν είναι καλά στην υγεία τους.

 

 

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