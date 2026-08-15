Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Σε επιφυλακή για τσουνάμι

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 10 χιλιόμετρα.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

Notable quake, preliminary info: M 7.7 – 68 km NNW of Ende, Indonesia https://t.co/tXVeUk65Sg — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2026

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από το σεισμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

🌊Tsunami warning issued after magnitude 7.7 #earthquake strikes #Indonesia, EMSC says. 📹Footage said to be recorded in Indonesia shows water receding. https://t.co/FlsbtxRY01pic.twitter.com/ELzI1EnIUe 📍Data collected by the United States Geological Survey (USGS) reflect… https://t.co/SNAY5m5sMc — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 14, 2026