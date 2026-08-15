Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Σε επιφυλακή για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία, με επίκεντρο 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Τον κύριο σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί, ενώ η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σεισμός στην Ινδονησία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία.
  • Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από τον σεισμό.
  • Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στα ανοιχτά του νησιού Φλόρες στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται μόλις στα 10 χιλιόμετρα.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από το σεισμό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ