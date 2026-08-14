Υεμένη: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την επίθεση των Χούθι στη Μόκα

Νέα επίθεση των Χούθι σημειώθηκε στη Μόκα, πόλη-λιμάνι της Υεμένης στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο. Οι Χούθι υποστήριξαν ότι στόχος ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ενώ η επίθεση σημειώνεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση των Χούθι σημειώθηκε σήμερα στη Μόκα, πόλη-λιμάνι της Υεμένης, με τουλάχιστον έξι νεκρούς.
  • Οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων στο λιμάνι, με δύο από αυτά να τυλίγονται στις φλόγες.
  • Οι Χούθι υποστήριξαν ότι στόχος τους ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ η επίθεση σημειώνεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επίθεση των Χούθι σημειώθηκε σήμερα στη Μόκα, πόλη-λιμάνι της Υεμένης στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

Κατά την ίδια πηγή, οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι για να ξεφορτώσουν φορτία. Δύο από τα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι στόχος τους ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η επίθεση στη Μόκα σημειώνεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στη Νατζράν της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.

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