Υεμένη: Τουλάχιστον έξι νεκροί από την επίθεση των Χούθι στη Μόκα

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Νέα επίθεση των Χούθι σημειώθηκε σήμερα στη Μόκα, πόλη-λιμάνι της Υεμένης στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι.

VIDEO: Houthi attack on Yemen’s Mokha kills 6, government source says pic.twitter.com/kzDWWDJcRo — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) August 14, 2026

Κατά την ίδια πηγή, οι Χούθι εκτόξευσαν πέντε πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι για να ξεφορτώσουν φορτία. Δύο από τα πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι στόχος τους ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η επίθεση στη Μόκα σημειώνεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στη Νατζράν της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.