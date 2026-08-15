Νέα αποκάλυψη στην υπόθεση Έπστιν: Ο Χιου Χέφνερ φέρεται να είχε ενημερώσει το FBI το 2005

Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε δικαστική προσφυγή θυμάτων του Τζέφρι Έπστιν φέρνουν στο προσκήνιο μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της υπόθεσης: ο ιδρυτής του Playboy, Χιου Χέφνερ, φέρεται να είχε επικοινωνήσει επανειλημμένα με το FBI το 2005, προκειμένου να καταγγείλει όσα του είχε αναφέρει πρώην Playmate σχετικά με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή, η Όντρα Λιν Κρίστιανσεν, Playmate του 2003, απευθύνθηκε στον Χέφνερ όταν ήταν 23 ετών και διέμενε στην έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς.

Η ίδια φέρεται να του είπε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας από τον Έπστιν και του ζήτησε να επικοινωνήσει με τις αρχές για λογαριασμό της.

Η καταγγελία και οι επαφές με το FBI

Όπως αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο, η Κρίστιανσεν θεωρούσε ότι ο Χέφνερ διέθετε τις απαραίτητες διασυνδέσεις με τις αρχές και το κύρος ώστε οι καταγγελίες της να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη σοβαρότητα.

Η ίδια φέρεται, επίσης, να είχε αναφέρει στον Χέφνερ ότι είχε οδηγηθεί από τον Έπστιν σε έναν από τους πλούσιους γνωστούς του, τον δισεκατομμυριούχο από το Μακάο, Στάνλεϊ Χο, ο οποίος απεβίωσε το 2020.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Χέφνερ ανταποκρίθηκε στο αίτημά της και επικοινώνησε «πολλαπλές φορές» με το FBI. Ωστόσο, η Κρίστιανσεν φέρεται να μην έλαβε ουσιαστική συνέχεια από την ομοσπονδιακή υπηρεσία για περίπου 15 χρόνια.

Το FBI επικοινώνησε μαζί της το 2020

Η πρώην Playmate φέρεται να μίλησε τελικά με το FBI τον Οκτώβριο του 2020, έναν χρόνο και πλέον μετά τον θάνατο του Έπστιν. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας, επανέλαβε στις αρχές όσα είχε καταγγείλει και στο παρελθόν.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης αγωγής που έχουν καταθέσει 32 γυναίκες, οι οποίες κατηγορούν το FBI ότι δεν έδρασε επαρκώς απέναντι σε καταγγελίες για τη δράση του Έπσταϊν, παρά το γεγονός ότι σχετικές αναφορές είχαν γίνει στις αρχές ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Το FBI έχει ζητήσει την απόρριψη της αγωγής, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η υπηρεσία δεν είναι υποχρεωμένη να διερευνά κάθε καταγγελία που λαμβάνει. Η υπόθεση παραμένει ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες και η υπόθεση Χέφνερ

Ο Χιου Χέφνερ, ο οποίος πέθανε το 2017, είχε βρεθεί και ο ίδιος στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση μετά τον θάνατό του. Οι ισχυρισμοί παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στο ντοκιμαντέρ «Secrets of Playboy», χωρίς ωστόσο να έχουν οδηγήσει σε ποινική δίωξη εναντίον του όσο βρισκόταν εν ζωή.

Η νέα αναφορά στο όνομά του έρχεται μέσα από τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν και προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωγής: τι γνώριζαν οι αμερικανικές αρχές για τις καταγγελίες σε βάρος του Έπστιν και πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτές.