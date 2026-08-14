Κωνσταντοπούλου: «Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία – Αυτό θα συνεχίσω να κάνω»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει την 11η επέτειο από την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, επισημαίνοντας τους πολιτικούς που το υπερψήφισαν, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού Πρωθυπουργού. Δηλώνει ότι η ίδια αντιτάχθηκε σε αυτή την ενέργεια, υπερασπιζόμενη τη λαϊκή ετυμηγορία του «ΟΧΙ» στο Δημοψήφισμα και ότι πάντοτε υπερασπίζεται το δίκαιο, την κοινωνία και τη δημοκρατία.

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Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπενθυμίζει ότι «σαν σήμερα πριν 11 χρόνια ψηφίστηκε το Τρίτο Μνημόνιο», το οποίο «ψήφισαν όχι μόνον ο Τσίπρας-Καμένος… αλλά και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι».
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει ότι «Ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ. Και υπερψήφισε όλα τα Μνημονιακά Νομοσχέδια του Τσίπρα».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει ότι «είχε την τιμή να αντιταχθεί στο 3ο Μνημόνιο» και προσθέτει: «Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

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«Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω» τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της με αφορμή την συμπλήρωση 11 ετών από την ψήφιση του τρίτου μνημονίου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει ότι «σαν σήμερα πριν 11 χρόνια ψηφίστηκε το Τρίτο Μνημόνιο. Το ψήφισαν όχι μόνον ο Τσίπρας-Καμένος και όσοι τον ακολούθησαν, αλλά και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι» και προσθέτει: «Ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ. Και υπερψήφισε όλα τα Μνημονιακά Νομοσχέδια του Τσίπρα».

Όπως υπογραμμίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «είχα την τιμή να αντιταχθώ στο 3ο Μνημόνιο και στη μεγάλη αυτή προδοσία, υπερασπιζόμενη την λαϊκή ετυμηγορία και εντολή, το ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος. Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

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