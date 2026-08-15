Η ταινία του Σαββατοκύριακου: Αν εσύ είσαι φαν των ταινιών τρόμου αλλά οι φίλοι σου όχι, με αυτή την επιλογή θα περάσετε καλά όλοι

Φανταστείτε όλη σας η ζωή να περιστρέφεται γύρω από ένα συμβάν στο οποίο δεν είχατε καμία ανάμειξη, δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι γι’ αυτό, δεν είχατε γεννηθεί καν όταν έγινε. Ωστόσο αν δεν είχε συμβεί, δεν θα υπήρχατε εσείς. Πώς θα αισθανόσασταν; Πώς θα το διαχειριζόσασταν; Αν είχατε την ευκαιρία να αλλάξετε κάτι φρικτό, αλλά με το τίμημα της ίδιας σας της ύπαρξης, τι θα κάνατε; Στη ταινία που κυκλοφόρησε το 2024, διαρκεί μία ώρα και 30 λεπτά και μπορείτε να δείτε στο «Netflix», η Λούσι έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν και με μία απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Time Cut» η Λούσι ήρθε στη ζωή, αφού οι γονείς της βίωσαν την απώλεια της αδελφής της, Σάμερ, η οποία δολοφονήθηκε. Η πρωταγωνίστριά μας δεν γνώρισε ποτέ το πρωτότοκο παιδί της οικογένειάς της, ωστόσο η ύπαρξή της είναι ξεκάθαρο πως οφείλεται στο θάνατό του.

Η Σάμερ είχε δολοφονηθεί το 2003 λίγο πριν αποφοιτήσει από το σχολείο και ανοίξει τα φτερά της. Έπεσε θύμα ενός κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή από συνολικά τέσσερις μαθητές και δεν συνελήφθη ποτέ.

Είκοσι ένα χρόνια μετά, η έφηβη Λούσι «ταξιδεύει» κατά λάθος πίσω στο 2003 και συγκεκριμένα λίγο πριν ξεκινήσουν οι δολοφονίες. Ξαφνικά έχει στα χέρια της ένα τεράστιο όπλο, μπορεί να σώσει τις ζωές τεσσάρων νέων, μεταξύ των οποίων και της αδελφής που δεν γνώρισε ποτέ.

Κάτι τέτοιο όμως, θα σήμαινε ότι η ίδια δεν θα υπάρχει στο μέλλον, αφού η ζωή της εξαρτάται από τη δολοφονία της αδελφής της. Ποιον δρόμο θα ακολουθήσει η Λούσι και ποιος είναι εκείνος που πήρε την απόφαση να ταράξει την ήρεμη ζωή μιας ολόκληρης πόλης και να δολοφονήσει τέσσερα νέα άτομα;

Το «Time Cut» είναι για εκείνους που αγαπούν την επιστημονική φαντασία, αλλά και τις ταινίες τρόμου. Είναι επίσης για αυτούς που θέλουν να περάσουν ένα χαλαρό βράδυ και να μην μείνουν άυπνοι από τον φόβο και την ένταση ή επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάτι μαζί με φίλους τους, οι οποίοι δεν είναι φαν των πνευμάτων, των φιλμ με πολύ αίμα και ανατριχιαστικές σκηνές που σε κάνουν να κλείνεις τα μάτια σου.

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