Στιγμές πανικού σε ταβέρνα στην Εύβοια: Φίδι «έκοβε βόλτες» κάτω από τα τραπέζια την ώρα που οι θαμώνες έτρωγαν – Δείτε βίντεο

Ήταν το μόνο που δεν περίμεναν θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια, όταν αμέριμνοι συνειδητοποίησαν ένα φίδι να κινείται κάτω από τα πόδια τους.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό έγινε την ώρα που η ταβέρνα ήταν σε λειτουργία και ο κόσμος απολάμβανε το φαγητό του. Το φίδι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, κινήθηκε στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τα τραπέζια, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του φιδιού, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό κάποιου από τους θαμώνες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Το ερπετό κινείται ανάμεσα στα τραπέζια, την ώρα που οι πελάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Δείτε βίντεο: