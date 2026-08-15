Στιγμές πανικού σε ταβέρνα στην Εύβοια: Φίδι «έκοβε βόλτες» κάτω από τα τραπέζια την ώρα που οι θαμώνες έτρωγαν – Δείτε βίντεο

Θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια ένιωσαν αναστάτωση όταν ένα φίδι εμφανίστηκε και κινήθηκε ανάμεσα στα πόδια τους. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, συνέβη ενώ οι πελάτες απολάμβαναν το φαγητό τους.

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ΦΙΔΙ ΕΥΒΟΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σε ταβέρνα στην Εύβοια, όταν θαμώνες συνειδητοποίησαν ένα φίδι να κινείται κάτω από τα πόδια τους.
  • Το φίδι κινήθηκε ανενόχλητο στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τα τραπέζια, την ώρα που οι πελάτες απολάμβαναν το φαγητό τους.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του ερπετού, ούτε υπήρξαν αναφορές για τραυματισμό, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ήταν το μόνο που δεν περίμεναν θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια, όταν αμέριμνοι συνειδητοποίησαν ένα φίδι να κινείται κάτω από τα πόδια τους.

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Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό έγινε  την ώρα που η ταβέρνα ήταν σε λειτουργία και ο κόσμος απολάμβανε το φαγητό του. Το φίδι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, κινήθηκε στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τα τραπέζια, προκαλώντας αναστάτωση και φόβο στους παρευρισκόμενους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του φιδιού, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό κάποιου από τους θαμώνες.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Το ερπετό κινείται ανάμεσα στα τραπέζια, την ώρα που οι πελάτες προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Δείτε βίντεο:

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