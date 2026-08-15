Δεκαπενταύγουστος: Μια Ελλάδα… Παναγιά, από την Τήνο μέχρι το πιο μικρό ξωκκλήσι – Με κατάνυξη και βαθιά συγκίνηση οι εορτασμοί

Με κατάνυξη και βαθιά συγκίνηση, χιλιάδες πιστοί προσκυνούν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (15/08) την εικόνα της Παναγίας σε κάθε «γωνιά» της χώρας.

Όπως μεταδίδει το tinostoday.gr, χιλιάδες είναι οι προσκυνητές που ανεβαίνουν τον μαρμάρινο δρόμο προς τη Μεγαλόχαρη έχοντας μαζί τους τάματα, προσευχές αλλά και ελπίδες.

To βράδυ της Παρασκευής (14/08) τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ πραγματοποιήθηκαν επίσης επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του καταδρομικού «Έλλη», 86 χρόνια μετά τον τορπιλισμό του από ιταλικό υποβρύχιο, ανήμερα της Παναγίας. Σήμερα Σάββατο 15/08, με λαμπρότητα και επισημότητα, πραγματοποιείται η λιτάνευση της Αγίας Εικόνας, με το Ιερό Κουβούκλιο να περνά πάνω από το πλήθος των πιστών, σε ένα σκηνικό που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τη μεγαλοπρέπεια των εορτασμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στη σημασία της Κοίμησης της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, αλλά και στη διαχρονική σύνδεση της εορτής με την ιστορία και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού.

«Η Ελλάδα τιμά, σήμερα Δεκαπεντάγουστο, την Κοίμηση της Θεοτόκου, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις του λαού μας, που διαχρονικά εμπνέει και ενώνει τους Έλληνες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, απευθύνει ευχές προς τον απανταχού Ελληνισμό, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο!».

Στην Παναγιά της Εκατονταπυλιανής της Πάρου με την φρεγάτα «Κίμων»

Δεκαεπτά αιώνες ζωής συμπληρώνει φέτος η Παναγία Εκατονταπυλιανής της Πάρου όπου πραγματοποιείται η ακολουθία του Όρθρου και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ενώπιον του ιστορικού εικονίσματος της Παναγίας.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής (14/08) κατάπλευσε στο λιμάνι της Πάρου η φρεγάτα «Κίμων» προκειμένου να συμμετάσχει στον μεγαλειώδη εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων! Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου.… pic.twitter.com/vGNtapCIPk — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2026

«Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!», τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στο κοινωνικό δίκτυο, Χ και καταλήγει: «Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού «Έλλη», πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!»

Στην Παναγία Σουμελά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται ο φετινός εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμένεται να απονεμηθεί, σύμφωνα με τον κώδικα της Ιεράς Μονής, τιμητικά ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας.

To προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας ξεκίνησε το 1951, χρονιά που εγκαταστάθηκε η ιστορική εικόνα στη νέα της κατοικία. Την εικόνα είχε μεταφέρει από το Μοναστήρι του όρους Μελά του Πόντου ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης, το 1931.

Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της «Παναγίας Σουμελά» φυλάσσονται, επίσης, ο βαρύτιμος και ευμεγέθης Σταυρός, που φέρει Τίμιο ξύλο, δωρεά του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Γ΄ (1390-1417) του Μεγαλοκομνηνού προς την παλαίφατη Πατριαρχική Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο, του Οσίου Χριστοφόρου, ηγουμένου της Μονής της Παναγίας Σουμελά του Πόντου (644), τα οποία είχε φέρει ο Αμβρόσιος Σουμελιώτης, επίσης το 1931.

Εκεί βρίσκεται και ο ενεπίγραφος χρυσοκέντητος Επιτάφιος της Μονής Σουμελά, που παραχωρήθηκε στη Μονή από το Μουσείο Μπενάκη το 1997. Στο σκευοφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται και άλλα κειμήλια επισκέψιμα από το κοινό.

Από το Αιγαίο μέχρι τη Θράκη… ένα κερί, μια προσευχή, ένα δάκρυ ελπίδας για την Παναγία

Ανήμερα της μεγάλης Θεομητορικής γιορτής οι δρόμοι που οδηγούν στις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (ΑΜΘ) που τιμώνται στην κοίμηση της Θεοτόκου γεμίζουν με πιστούς κάθε ηλικίας. ‘Αλλοι ξεκινούν από τα ξημερώματα, άλλοι διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα και άλλοι επιστρέφουν στον τόπο που μεγάλωσαν για να ανάψουν ένα κερί στην Παναγία. Είναι μια ημέρα βαθιά συνδεδεμένη με την πίστη, αλλά και τις προσωπικές ιστορίες κάθε οικογένειας. Ένα τάμα, μια παράκληση, μια ευγνωμοσύνη, μια μνήμη που περνά από γενιά σε γενιά.

Για τους τόπους όπου η Παναγία τιμάται ιδιαίτερα, η γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου δεν είναι μόνο μια μεγάλη ημέρα του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Είναι μέρος της ίδιας της ιστορίας των ανθρώπων. Στις ίδιες αυλές όπου σήμερα συγκεντρώνονται και γιορτάζουν οι προσκυνητές, στάθηκαν άνθρωποι άλλων εποχών. Στους ίδιους ναούς προσευχήθηκαν γενιές ολόκληρες, ενώ οι εικόνες και τα κειμήλια που διασώθηκαν μέχρι σήμερα έγιναν μάρτυρες μιας ιστορίας που δεν σταμάτησε να γράφεται.

«Στην ΑΜΘ, αυτή η ιστορία έχει πολλές διαδρομές», τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αρχιμανδρίτης Ευάγγελος Υφαντίδης.«Περνά από τις πλαγιές του Παγγαίου και τα μοναστήρια της Ροδόπης, φτάνει στα νησιά και τα παράλια, μπαίνει στις παλιές πόλεις και συναντά τις προσφυγικές μνήμες του 20ού αιώνα. Κάθε ναός και κάθε μοναστήρι έχει την δική του ιστορία, τη δική του εικόνα της Παναγίας, τη δική του σχέση με τους ανθρώπους του τόπου. Είναι αυτές οι ξεχωριστές ιστορίες που αποκτούν ιδιαίτερο νόημα κάθε Δεκαπενταύγουστο, καθώς η πίστη του σήμερα συναντά την μνήμη του χθες».

Ιερά Μονή Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας

Στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου, σε υψόμετρο 743 μέτρων, βορειοδυτικά της Καβάλας, μέσα σε μια κατάφυτη τοποθεσία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά συγκροτήματα της Ελλάδας, η Ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, χιλιάδες πιστοί ανεβαίνουν στο Παγγαίο για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή αχειροποίητη εικόνα της Παναγίας. Η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης της ιστορικής μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πολλές ιστορικές παραδόσεις αναφέρουν ως πρώτο κτήτορά της τον ‘Αγιο Γερμανό, ο οποίος φέρεται να ήρθε το 518 μ.Χ. στο Παγγαίο από την Παλαιστίνη, ύστερα από όραμα αγγέλου.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο ‘Αγιος Γερμανός αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να εικονίσει την Παναγία ως ένδειξη ευχαριστίας. Όταν το επεξεργάστηκε και το ετοίμασε, το ξύλο ράγισε. Ο άγιος λυπήθηκε και σκέφτηκε να το αφήσει. Τότε ένα «φοινικούν», δηλαδή κοκκινωπό φως έλουσε το σχισμένο ξύλο και φάνηκε η Παναγία μαζί με τον Χριστό. Μια φωνή, σύμφωνα με την παράδοση, ακούστηκε να λέει: «Παιδί μου ήλπισε. Εγώ είμαι εδώ». Αμέσως η μορφή της Παναγίας εντυπώθηκε πάνω στο ξύλο. Αυτό το φως, κατά την παράδοση, έδωσε και το όνομα στην αχειροποίητη εικόνα της Εικοσιφοίνισσας.

Η μακραίωνη ιστορία της μονής συνδέεται με τις δυσκολότερες περιόδους της περιοχής. Κατά την Τουρκοκρατία, η συμβολή της υπήρξε ανεκτίμητη, ενώ η δράση των μοναχών προκάλεσε την οργή των Οθωμανών, οι οποίοι, σύμφωνα με την παράδοση, το 1507 θανάτωσαν και τους 172 μοναχούς. Το 1917, κατά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, οι Βούλγαροι κατακτητές άρπαξαν τα περισσότερα κειμήλια της μονής και τα μετέφεραν στη χώρα τους, όπου σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Σόφιας.

Το 1943, κατά την τρίτη και τελευταία βουλγαρική κατοχή, οι στρατιώτες εκδίωξαν και πάλι τους μοναχούς και έβαλαν φωτιά στη μονή. Ολόκληρο το μοναστήρι κάηκε, εκτός από τον ναό. Η μονή έμεινε έρημη μέχρι την επαναλειτουργία της το 1967, αυτή τη φορά ως γυναικείο μοναστήρι.

Το καθολικό της μονής είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και στο εσωτερικό του φυλάσσεται η θαυματουργή αχειροποίητη εικόνα της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας.

Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας στην Ξάνθη

Βορειοανατολικά της Ξάνθης, στις παρυφές του ορεινού όγκου της Ροδόπης, με θέα προς τον κάμπο, βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα τον Δεκαπενταύγουστο, η μονή γίνεται τόπος πανθρακικού προσκυνήματος, με χιλιάδες πιστούς να προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας.

Το σημερινό κτίσμα χρονολογείται από το 1841. Το μοναστήρι, όμως, προϋπήρχε για εκατοντάδες χρόνια και καταστράφηκε από τους δύο μεγάλους σεισμούς που έπληξαν τη μονή και την πόλη της Ξάνθης το 1829. Το μόνο ενδεικτικό στοιχείο από πλευράς κτισμάτων για την προ του 1821 εποχή είναι μια κρύπτη του μοναστηριού, πίσω και κάτω από το Ιερό Βήμα, η οποία ανάγεται περίπου στα 1.000 έως 1.100 μ.Χ.

Από παλαιούς κώδικες και εκκλησιαστικά βιβλία προκύπτει ότι η μονή υπήρχε και έφερε το ίδιο όνομα ήδη από το 1559. Κατά μία εκδοχή, πήρε το όνομά της από τη μικρή θαυματουργή εικόνα του 16ου αιώνα, στην οποία η Θεοτόκος εικονίζεται να παραστέκεται από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ και η οποία φέρει την επιγραφή «Αρχαγγελιώτισσα».

Ανεξάρτητα από την προέλευση της ονομασίας, το πέρασμα των αιώνων αποδεικνύει τον ρόλο της μονής ως φάρου πνευματικής ακτινοβολίας και παρηγοριάς για τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, αποτέλεσε φυτώριο από το οποίο αναδείχθηκαν φωτισμένοι αρχιερείς στα δύσκολα χρόνια.

Σήμερα, όπως κάθε Δεκαπενταύγουστο, η Αρχαγγελιώτισσα γίνεται και πάλι τόπος συνάντησης ανθρώπων που έρχονται να προσκυνήσουν, αλλά και να αγγίξουν, έστω για λίγο, μια ιστορία αιώνων.

Ο ιστορικός ναός της Παναγίας στη Θάσο

Ο ιστορικός και μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός της Παναγίας στη Θάσο αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πνευματικό καταφύγιο για τους κατοίκους του νησιού, αλλά και σημείο αναφοράς για τους προσκυνητές και επισκέπτες που φτάνουν εκεί, ιδιαίτερα την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Για το πότε ακριβώς χτίστηκε ο πρώτος ναός δεν υπάρχουν ακριβείς μαρτυρίες. Ο σημερινός ναός ολοκληρώθηκε το 1831 από Καστοριανούς τεχνίτες, με χρήματα των κατοίκων και της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Το τέμπλο ολοκληρώθηκε το 1881.

Η εκκλησία έχει ύψος 18 μέτρα και είναι βασιλική με τρούλο. Η ιστορία της μαρτυρεί όχι μόνο τη θρησκευτική αλλά και την κοινωνική και εθνική προσφορά της στον τόπο. Στα χρόνια της τουρκοαιγυπτιακής κατάκτησης του νησιού, η εκκλησία της Παναγίας αποτέλεσε εθνικό κέντρο και σημείο συσπείρωσης των κατοίκων.

Καύχημα του ναού είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παντοβλεπούσας, του 1814. Ιδιαίτερη αξία έχουν επίσης το χειροποίητο τέμπλο και οι εικόνες που βρίσκονται σε ειδικό σκευοφυλάκιο στην είσοδο του ναού και χρονολογούνται από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα.

Ο ναός της Παναγίας παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι της ζωής των ανθρώπων της Θάσου. Ένας τόπος όπου η γιορτή της Παναγίας συναντά την μνήμη ενός ολόκληρου νησιού.

Η Παναγία Φανερωμένη της Νέας Περάμου

Στη Νέα Πέραμο του δήμου Παγγαίου, η ιστορία της Παναγίας Φανερωμένης είναι δεμένη με μια από τις πιο δύσκολες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την Μικρασιατική Εκστρατεία και την προσφυγιά. Η παράδοση, οι μαρτυρίες και οι γραφές θέλουν το λιμάνι της Νέας Περάμου να χρησιμοποιείται το 1919 για την επιβίβαση του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος με προορισμό τα παράλια της Μικράς Ασίας.

Ένα από τα τελευταία βράδια πριν από την αναχώρηση, ένας στρατιώτης φέρεται να είδε στον ύπνο του την εικόνα της Παναγίας στον τόπο όπου είχε κατασκηνώσει. Το όνειρο θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι και την επόμενη ημέρα, σκάβοντας, βρέθηκε μια μικρή οβάλ εικόνα που αναπαριστούσε τη Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα.

Λίγα χρόνια αργότερα, οι πρόσφυγες από την παλιά Πέραμο έφτασαν στην Καβάλα για να δημιουργήσουν τη νέα τους πατρίδα. Μαζί με όσα κατάφεραν να διασώσουν από την παλιά ζωή τους, μετέφεραν και τη μνήμη της Παναγίας. Κατασκεύασαν ένα μικρό εξωκλήσι, ώστε εκεί να φυλάξουν την εικόνα. Το 1945, στην ίδια θέση, ανεγέρθηκε με χρήματα των κατοίκων ένα μεγαλύτερο παρεκκλήσι. Η οβάλ εικόνα, όμως, κλάπηκε το 1977 μαζί με τάματα και αφιερώματα. Έκτοτε κανείς δεν την είδε.

Η ιστορία αυτή συνδέεται με μια άλλη εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, που βρισκόταν στο Μοναστήρι της Λανγκάδας στην παλιά Πέραμο και την οποία οι κάτοικοι τιμούσαν στις 15 Αυγούστου. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης ή Περαμιώτισσας, μετά την καταστροφή του 1922, μεταφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Οι πρόσφυγες, όταν εγκαταστάθηκαν στη Νέα Πέραμο, συνέδεσαν την οβάλ εικόνα με τη δική τους εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, την οποία δεν μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους. Έτσι αποφάσισαν να τιμούν την εκκλησία που ανέγειραν στην είσοδο της Νέας Περάμου την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το 1938 ο ιερέας Δημοσθένης Θεοδωρίδης αγιογράφησε ένα πιστό αντίγραφο της Παναγίας Φανερωμένης, μικρότερων διαστάσεων, το οποίο όμως για τους κατοίκους της Νέας Περάμου έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική αξία. Κάθε χρόνο, την παραμονή της εορτής της Κοιμήσεως, η εικόνα μεταφέρεται με λιτανεία από τον ναό του Αγίου Νικολάου, όπου φυλάσσεται, στην εκκλησία στην είσοδο της Νέας Περάμου.

Μια εικόνα που χάθηκε, μια εικόνα που έμεινε πίσω στην παλιά πατρίδα και ένα αντίγραφο που έγινε φορέας μνήμης. Τρεις διαφορετικές διαδρομές που συναντώνται κάθε Δεκαπενταύγουστο στον ίδιο τόπο.

Η Παναγία της παλιάς πόλης της Καβάλας

Η εκκλησία της Παναγίας έδωσε το όνομά της σε μια ολόκληρη συνοικία της παλιάς πόλης της Καβάλας. Η πρώτη εκκλησία χρονολογούνταν από το 1700 και μέχρι το 1864 ήταν η μοναδική εκκλησία που διέθεταν οι υπόδουλοι χριστιανοί της Καβάλας. Τότε οι χριστιανοί της πόλης ζήτησαν και έλαβαν άδεια από τον σουλτάνο για έξοδο από τα τείχη και επέκταση της πόλης προς τα δυτικά.

Η παλιά και ταπεινή εκκλησία κατεδαφίστηκε το 1957 και στη θέση της οικοδομήθηκε ένας νέος ναός, που αγναντεύει το γαλάζιο μέσα από τις φυλλωσιές των πεύκων και των κυπαρισσιών. Μόνο το καμπαναριό διασώθηκε από το παλαιότερο κτίσμα, για να θυμίζει την ιστορική συνέχεια του ναού.

Κάθε χρόνο, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, εκατοντάδες πιστοί ανηφορίζουν το λιθόστρωτο κεντρικό δρόμο της παλιάς πόλης. Περιμένουν υπομονετικά για να ανάψουν το κερί τους και να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Κάποιοι θα παραμείνουν στην ολονύχτια αγρυπνία. Και κάποιοι άλλοι θα περπατήσουν λίγα μέτρα ακόμη, μέχρι το νοτιότερο άκρο της χερσονήσου, για να σταθούν στον παλιό, σβηστό πλέον φάρο και να κοιτάξουν τη νυχτερινή Καβάλα.

Εκεί, ανάμεσα στα τείχη της παλιάς πόλης και τη θάλασσα, η γιορτή της Παναγίας αποτελεί μέρος μιας ιστορίας που συνεχίζει να συνδέει το χθες με το σήμερα.

Ο ιστορικός Μητροπολιτικός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Κομοτηνή

Στην καρδιά της Κομοτηνής στέκει ένας από τους σημαντικότερους ναούς της Θράκης, ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ένας ναός που εδώ και αιώνες συνοδεύει την πνευματική και κοινωνική ζωή της πόλης και αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορικής της μνήμης.

Η ανέγερση του ναού χρονολογείται στο 1800, όπως μαρτυρά η κτητορική επιγραφή στο εσωτερικό του. Η ιστορία του χώρου, ωστόσο, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με αναφορές του Γάλλου περιηγητή Pierre Belon, που ταξίδεψε στην περιοχή τον 16ο αιώνα, στην τοποθεσία υπήρχε ήδη εκκλησία, χτισμένη ανάμεσα στα ερείπια ενός μικρού κάστρου. Ο ναός αποτέλεσε επί αιώνες επίκεντρο της χριστιανικής ζωής της Κομοτηνής.

Ξύλο και πέτρα κυριαρχούν στην κατασκευή του. Οι ξύλινοι κίονες, τα τόξα και τα υπόλοιπα στοιχεία του εσωτερικού συνθέτουν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σύνολο. Ξεχωρίζει το μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο με εικόνες που χρονολογούνται από το 1714, καθώς και οι αγιογραφίες. Στην κόγχη του Ιερού Βήματος δεσπόζει η ψηφιδωτή απεικόνιση της Πλατυτέρας.

Ο ναός πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να λάβει τη σημερινή του μορφή, με τις τελευταίες αλλαγές να πραγματοποιούνται τη δεκαετία του 1980. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που συνδέεται με τους περιορισμούς της οθωμανικής περιόδου ως προς το ύψος των χριστιανικών ναών. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φθορές του χρόνου και τα στατικά προβλήματα. Ο ναός ανακαινίστηκε και επαναλειτούργησε, αποτελώντας ξανά ένα σημαντικό τοπόσημο της Κομοτηνής.

Κατά την τελετή των θυρανοιξίων, τον Μάρτιο του 2024, ο δραστήριος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, αναφέρθηκε με συγκίνηση στην προσπάθεια αποκατάστασης του ναού και στην ανάγκη να αποτελέσει και πάλι σημαντικό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εφέστια εικόνα της Παναγίας της Ελευθερώτριας, η οποία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και μετά τη συντήρηση και αποκατάστασή της τοποθετήθηκε απέναντι από τον δεσποτικό θρόνο, μέσα σε ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι. Για τους κατοίκους της Κομοτηνής, ο ναός δεν είναι μόνο ένα ιστορικό μνημείο. Είναι ένας ζωντανός χώρος πίστης, που συνεχίζει να συνδέει τις γενιές που πέρασαν με εκείνες που έρχονται.

Ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει πάντα μια γιορτή βαθιά ριζωμένη στην ζωή των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και αυτό γιατί η πίστη δεν κληρονομείται μόνο ως παράδοση, αλλά γίνεται βίωμα. Περνά από την μάνα στο παιδί, από τον παππού στο εγγόνι, από μια προσευχή σε μια άλλη. Και μαζί της περνά και η μνήμη. Στους ναούς και τα μοναστήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι πιστοί δεν προσκυνούν μόνο την Παναγία. Προσκυνούν όσα εκείνη συμβολίζει: την ελπίδα, την παρηγοριά, την αντοχή και την υπόσχεση πως ακόμη και όσα μοιάζουν να χάνονται μπορούν να συνεχίσουν να ζουν μέσα στους ανθρώπους.