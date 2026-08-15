ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων – Τα έργα και τα οφέλη

Εγκρίθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι περιβαλλοντικοί όροι για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού της τάξης των 2 δισ. ευρώ, για το οποίο ο Διαχειριστής έχει δρομολογήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια των καλωδίων και λοιπά εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ το έργο, θα συντελέσει στην εξασφάλιση της ομαλής, αξιόπιστης και με οικονομικότερο τρόπο, τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια των Δωδεκανήσων σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και διασφάλιση της τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια από το Εθνικό Σύστημα και παύση της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών. Επίσης, θα συμβάλει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων από τους υφιστάμενους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν πλησίον κατοικημένων και τουριστικών περιοχών, με τον σταδιακό περιορισμό έως την οριστική παύση της λειτουργίας τους. Αναμένεται εξάλλου η αύξηση της δυνατότητας εκμετάλλευσης του δυναμικού ΑΠΕ της περιοχής.

Οι φάσεις

Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ προβλέπει ότι η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο διακριτές φάσεις.

Η αφετηρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Δωδεκανήσων θα είναι η Κόρινθος, από όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με την Κω, μέσω καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), μήκους 430 χλμ (420 χλμ υποβρύχιο τμήμα και 10 χλμ χερσαίο). Εκτός από τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω, θα διασυνδεθούν επίσης η Κως με τη Ρόδο, μέσω τριών υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων . Το έργο προβλέπει επίσης τη διασύνδεση της Ρόδου με την Κάρπαθο, με ένα υποβρύχιο καλώδιο αντίστοιχης τεχνολογίας, μήκους 88 χιλιομέτρων.

Ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου-Κω και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω βρίσκεται σε εξέλιξη, με προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον διαγωνισμό για το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα της διασύνδεσης, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ, με συνολικό μήκος 1.290 χλμ., το οποίο θα υποστηρίζει αμφίδρομη ροής ισχύος και συνολική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW.

Ο Διαχειριστής προχώρησε πρόσφατα στην αξιολόγηση των προσφορών για την προμήθεια των καλωδίων τόσο για τα Δωδεκάνησα όσο και για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου που επίσης θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή η λειτουργία της διασύνδεσης θα επιφέρει εξοικονόμηση ύψους 2,8 – 3,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2029-2053 για τους καταναλωτές, από τη μείωση του κονδυλίου των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας λόγω παύσης λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών στα νησιά.

Τα υποέργα

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει ότι η διασύνδεση των Δωδεκανήσων αποτελείται από τα εξής υποέργα: