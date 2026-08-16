Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους παιδιά

Έντεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο από ισραηλινά πλήγματα σε δύο περιοχές του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό νεκρών από ισραηλινές επιθέσεις μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου, οι οποίες είχαν συμβάλει στη σχετική αποκλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον «τρομοκρατικής υποδομής» της Χεζμπολάχ, ως απάντηση σε ενέργεια που είχε προηγηθεί εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο.

Στη συνέχεια, ο στρατός ανέφερε ότι εξουδετέρωσε μέλος της Χεζμπολάχ, στοχοποιώντας «γενικό αρχηγείο» στο χωριό Ανσάρ. Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, από το συγκεκριμένο πλήγμα σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά και δύο γυναίκες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων πως στο σημείο βρισκόταν και η οικογένεια του Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη». Υποστήριξε ακόμη ότι η οικογένεια δεν αποτελούσε στόχο και κατηγόρησε το μέλος της Χεζμπολάχ ότι «τη χρησιμοποίησε ως ανθρώπινη ασπίδα».

Τέσσερις νεκροί στο Ντέιρ Ζαχράνι

Αργότερα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων «παιδιού και 11 γυναικών», στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, που -όπως και το χωριό Ανσάρ- βρίσκεται περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, κατήγγειλε το ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια», γεγονός στο οποίο είδε «ξεκάθαρο μήνυμα» του Ισραήλ για το μέλλον των διαπραγματεύσεων τις οποίες διεξάγει η κυβέρνησή του με αυτή του Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον Απρίλιο και ο όγδοος κύκλος τους προβλέπεται να διεξαχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί θα όφειλαν να οδηγήσουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ώθηση, να τις «κάνουν πιο σοβαρές» και όχι «να έχουν το αντίστροφο αποτέλεσμα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντορόν Σπίλμαν, εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Όπως και ο ισραηλινός στρατός, το γραφείο του κ. Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί αμάχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

The Prime Minister’s Office:

This morning Hezbollah violated the ceasefire in Lebanon by attacking our soldiers in the security zone, which protects Israeli communities just across the border. The Hezbollah attack seriously injured three of our soldiers. The IDF responded by… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 15, 2026

Στην άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα, ότι θα δοθεί η «προσήκουσα απάντηση» και κάλεσε για ακόμη μια φορά την κυβέρνηση του προέδρου Αούν να τερματίσει τις «ταπεινωτικές» διαπραγματεύσεις με αυτήν του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Δημοσιογράφος του AFP είδε στο χωριό Ανσάρ κτίριο κατεστραμμένο και πισίνα και οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές, ενώ διαπίστωσε εκτεταμένες ζημιές στο Ντέιρ Ζαχράνι.

Αντιδράσεις από Βηρυτό και Χεζμπολάχ

Ο Αμπάς Χαλίλ, κάτοικος του Ανσάρ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσε τον βομβαρδισμό «περί τις 04:30». «Είμαστε σε κατάσταση σοκ (…) τίποτα δεν το δικαιολογεί αυτό».

Κάτοικοι έφυγαν από τον νότιο Λίβανο, κατέγραψαν οι κάμερες του AFP, με ουρές οχημάτων, σε κάποια από τα οποία ήταν φορτωμένα ατομικά τους είδη, προς τη Σαΐντα, βορειότερα.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για ακόμη ένα πλήγμα κοντά στο Ανσάρ, «το πρώτο σε τόσο μεγάλο βάθος» στην επικράτεια εδώ και δυο μήνες.

Αναφέρθηκε ακόμη σε πλήγματα γύρω από την κορυφογραμμή Άλι αλ Τάχερ, που επιβλέπει την νότια περιοχή Ναμπάτια.

Ο στρατός του Ισραήλ αρχικά ανέφερε πως «στοχοποίησε υποδομές» της Χεζμπολάχ «στις περιοχές Ναμπάτια και Ανσάρ» σε αντίποινα για επίθεση εναντίον ομάδας του στον τομέα. Έκανε λόγο για «επικίνδυνη παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χεζμπολάχ, που «επιτέθηκε στις δυνάμεις μας στο εσωτερικό της ζώνης ασφαλείας» (σ.σ. έτσι αναφέρεται το Ισραήλ στους τομείς του νοτίου Λιβάνου, βάθους περίπου 10 χιλιομέτρων, που κατέχει).

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου έκανε λόγο για τρεις στρατιωτικούς σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό ο Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, ο στόχος του βομβαρδισμού στο χωριό Ανσάρ, ήταν επικεφαλής τάγματος της λεγόμενης Δύναμης αλ Ραντουάν («αποτροπής»), επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ.

Τα «επτά θύματα» στο Ανσάρ «δεν αποτελούσαν ‘στρατιωτική υποδομή’», αντέτεινε σε εξοργισμένο τόνο ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ.

Lebanese Prime Minister Nawaf Salam has said that seven people k!lled by Israeli aggression were not military infrastructures. Nawaf Salam said women and children are not military targets.#Asiaone #Asiaonenews #Lebanon #Israel #MiddleEast #LebanonPM pic.twitter.com/dECSneScNe — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) August 15, 2026

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, σύμμαχος της Χεζμπολάχ, κατήγγειλε τις «σφαγές» και κάλεσε τις χώρες που είναι εγγυήτριες «των διαπραγματεύσεων και των συμφωνιών» να «αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βάλουν τέλος στον πόλεμο εξολόθρευσης».

Οι ισραηλινές αιτιάσεις

Το σιιτικό κίνημα είδε στους βομβαρδισμούς «την επιθυμία και τη βούληση» του Μπενιαμίν Νετανιάχου να «εξυπηρετήσει τα εκλογικά του συμφέροντα», καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, τον Οκτώβριο.

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Οι επιχειρήσεις του, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους στη χώρα.

Μολονότι η βία στη λιβανική επικράτεια έχει αποκλιμακωθεί, αρχικά μετά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και το Ισραήλ, η Βηρυτός συνεχίζει να ανακοινώνει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Η συμφωνία-πλαίσιο και η παραμονή των ισραηλινών δυνάμεων

Η λεγόμενη συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σ’ αυτές, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ο Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, επισκέφτηκε τον νότιο Λίβανο και διεμήνυσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στη «ζώνη ασφαλείας».

Οποιαδήποτε «μόνιμη στρατιωτική παρουσία» του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο «δεν είναι συμβατή με τις δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας», ήταν η αντίδραση αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ερωτήθηκε σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο.