Διώρυγα Κορίνθου: Επαναλειτουργεί από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία – Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο μέρος των έργων αποκατάστασης

Η Διώρυγα της Κορίνθου τίθεται σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των κύριων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη λόγω της σημασίας της Διώρυγας για τη ναυσιπλοΐα, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη θερινή περίοδο. Παρότι οι κύριες παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση ολοκληρώθηκαν, το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης συνεχίζεται.

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Διώρυγα της Κορίνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Διώρυγα της Κορίνθου τίθεται σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.
  • Η επαναλειτουργία κατέστη δυνατή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών, διασφαλίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του έργου.
  • Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διώρυγας συνεχίζεται κανονικά, με στόχο τη μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναβάθμιση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια.

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Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, η Διώρυγα της Κορίνθου.

Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει η Διώρυγα για τη ναυσιπλοΐα, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου, σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

«Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διώρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναβάθμιση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της» τονίζει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ

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