Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 24χρονο για να του κλέψουν τη ζακέτα και το κινητό – Τρεις συλλήψεις, αναζητούνται οι συνεργοί

Θύμα άγριας επίθεσης από πέντε άτομα, που δεν δίστασαν να τον μαχαιρώσουν για να κλέψουν τη ζακέτα και το κινητό του, έπεσε ένας 24χρονος τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Η αιματηρή ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) στο κέντρο της πόλης, όταν τρεις νεαροί αλλοδαποί, δύο Αιγύπτιοι κι ένας Αφγανός, από κοινού με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν τον 24χρονο από τη Συρία.

Αφού τον απασχόλησαν αρχικά, στη συνέχεια τού κατάφεραν χτυπήματα, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, ενώ τού αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο. Ο 24χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους τρεις άνδρες (17, 20 και 23 ετών). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.