Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 24χρονο για να του κλέψουν τη ζακέτα και το κινητό – Τρεις συλλήψεις, αναζητούνται οι συνεργοί

Ένας 24χρονος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης από πέντε άτομα, τα οποία του αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο. Τρεις νεαροί αλλοδαποί, δύο Αιγύπτιοι κι ένας Αφγανός, συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ενώ αναζητούνται οι δύο συνεργοί τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 24χρονος έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και μαχαιρώθηκε από πέντε άτομα τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την κλοπή της ζακέτας και του κινητού του.
  • Οι δράστες, τρεις νεαροί αλλοδαποί και δύο συνεργοί τους, επιτέθηκαν στον 24χρονο, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι και του αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό τηλέφωνο.
  • Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών εκ των δραστών (17, 20 και 23 ετών), οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θύμα άγριας επίθεσης από πέντε άτομα, που δεν δίστασαν να τον μαχαιρώσουν για να κλέψουν τη ζακέτα και το κινητό του, έπεσε ένας 24χρονος τα ξημερώματα στην οδό Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Η αιματηρή ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) στο κέντρο της πόλης, όταν τρεις νεαροί αλλοδαποί, δύο Αιγύπτιοι κι ένας Αφγανός, από κοινού με δύο συνεργούς τους, προσέγγισαν τον 24χρονο από τη Συρία.

Αφού τον απασχόλησαν αρχικά, στη συνέχεια τού κατάφεραν χτυπήματα, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, ενώ τού αφαίρεσαν τη ζακέτα και το κινητό του τηλέφωνο. Ο 24χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους τρεις άνδρες (17, 20 και 23 ετών). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί όπλων, ενώ οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ