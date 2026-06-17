Μαρία Γρατσία για γυναικοκτονίες: Δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στη νομοθετική αντιμετώπιση, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια

Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα ανακοινωθεί κοντά στη ΔΕΘ, σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίσει το κίνημα, είπε η Μαρία Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και στέλεχος του κόμματος. Αναφέρθηκε στις θέσεις της «Ελπίδας», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενες συνεργασίες, ενώ ερωτηθείσα για τον όρο «γυναικοκτονία» σημείωσε ότι «η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο».

Η Μαρία Γρατσία παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», λέγοντας αρχικά για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πως «υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία έχουν και την επαγγελματική εμπειρία και το γνωστικό υπόβαθρο να διαμορφώσουν τις θέσεις. Δουλεύουν εντατικά, είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και θα ανακοινωθούν επίσημα, συντεταγμένα και οργανωμένα, όπως αρμόζει. Δηλαδή, με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που αρμόζει στο κίνημα. Ουσιαστικά, η ανακοίνωση των θέσεων θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα αποφασίσει το κίνημα συλλογικά. Εκτιμώ σε χρόνο κοντινό προς τη ΔΕΘ, αλλά επαναλαμβάνω, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από τα όργανα του κινήματος», είπε αρχικά η κ. Γρατσία.

Σε ερώτηση για τους ανθρώπους που στελεχώνουν το κίνημα, τόνισε ότι «υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από όλους τους προηγούμενους, όπως γνωρίζαμε, γνωστούς κομματικούς σχηματισμούς. Γι’ αυτό είναι πάρα πολύ γόνιμη η ανταλλαγή απόψεων, γιατί υπάρχουν τοποθετήσεις από όλες τις οπτικές γωνίες-πολιτικές ιδεολογίες όπως ουσιαστικά τις αντιλαμβανόμαστε. Και γι’ αυτό το λόγο, είναι πολύ πιο γόνιμος ο διάλογος και καλύπτουν όλες τις πλευρές οι λύσεις που επιλέγονται. Δηλαδή, δεν έχουμε δει μέσα απ’ αυτόν τον πλουραλισμό δυσκολία, όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά ίσα-ίσα έχει διευκολυνθεί το κίνημα στο να λάβει θέσεις, οι οποίες καλύπτουν σημαντικά όλες τις πλευρές. Βοηθάει δηλαδή αυτός ο διάλογος, είναι πολύ γόνιμος».

Ως προς τον προσανατολισμό της «Ελπίδας», ανέφερε: «Το κίνημα έχει ιδιαίτερη στόχευση, δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και της μικρομεσαίας τάξης. Βεβαίως, έχει πάρα πολύ σημαντικές θέσεις προκειμένου να ενισχύσει και το επιχειρείν, γιατί είναι πολύ σημαντικό το επιχειρείν για την οικονομική ανάπτυξη και την άνθιση της οικονομίας. Και βέβαια, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην παροχή κινήτρων για επενδύσεις, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προκειμένου ουσιαστικά να υπάρχουν οι απαραίτητες θέσεις εργασίας, η απαραίτητη οικονομική άνθιση, θα πρέπει και η επιχειρηματικότητα ουσιαστικά να ευνοηθεί και να στηριχθεί. Αν πρέπει, όμως, να βάλω μία προτεραιότητα, η προτεραιότητά μας είναι στις πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα και παροχές, οι οποίες θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά προς τη φτωχοποίηση των Ελλήνων την οποία καθημερινά βιώνουμε».

Κληθείσα να απαντήσει σε άλλη ερώτηση, για το αν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα συνεργαζόταν με κάποιο κόμμα, αν προκύψει ανάγκη, τόνισε αρχικά ότι «μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία». «Αυτό έχει απαντηθεί κάθετα και με συνεπή τρόπο, από μέρους της κυρίας Καρυστιανού. Η απάντηση που έχει δοθεί είναι ότι δεν θα υπάρξει η οποιαδήποτε συνεργασία. Όπως έχει δηλώσει επίσης η κυρία Καρυστιανού, δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνειδητά και να μείνουμε στην επιλογή μας. Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι μπορεί να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει. Έχουμε ρίξει όλο το ενδιαφέρον μας στη διαμόρφωση θέσεων έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ρεαλιστικό, δεν θα είναι θεωρητικό, και θα δίνει λύσεις πρακτικές. Εκεί ουσιαστικά έχουμε ρίξει όλη την προσοχή μας. Ο στόχος μας αυτή τη στιγμή, όλο το ενδιαφέρον και το μέλημά μας, είναι να διαμορφώσουμε θέσεις, οι οποίες θα δώσουν λύσεις στην καθημερινότητα του πολίτη. Από ‘κει και πέρα, λοιπόν, αναμένουμε και επιδιώκουμε, και στοχεύουμε στο να εμπνεύσει το πρόγραμμά μας τους Έλληνες πολίτες, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό ποσοστό, το οποίο θα καθορίσει από ‘κει και πέρα τη σειρά των πραγμάτων. Το να αναλωνόμαστε σε εικασίες για κάτι το οποίο είναι άγνωστο για μας είναι απώλεια σημαντικής ενέργειας», είπε η κ. Γρατσία.

«Η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Καρυστιανού είναι απολύτως ξεκάθαρη συμφωνεί απολύτως με τους κομματικούς σχηματισμούς που αναφέρετε, ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα κτλ. Υπάρχει χάσμα στην αντιμετώπιση βασικών θεμάτων, όπως το άρθρο 86 του Συντάγματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κίνημα, που δεν επιτρέπουν γεφύρωση θέσεων», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τις γυναικοκτονίες

Ερωτήθηκε στη συνέχεια για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό φαινόμενο των γυναικοκτονιών, λέγοντας: «Σίγουρα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, και μάλιστα είναι ιδιαίτερα τρομακτικό το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς τα θύματα τέτοιου είδους εγκληματικών δράσεων. Δηλαδή, και οι γυναίκες πλήττονται. Ουσιαστικά είναι ένα αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται ο τομέας Δικαιοσύνης, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο ότι πράγματι οι γυναίκες είναι αδύναμα θύματα τέτοιου είδους εγκλημάτων, αλλά από ‘κει και πέρα θα πρέπει να σταθμίσουμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το φύλο. Και άρα, ουσιαστικά δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις στη νομοθετική αντιμετώπιση, οι οποίες να μη δικαιολογούνται αιτιολογημένα. Η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια για οιονδήποτε ανεξαρτήτως φύλου. Ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή και είμαστε στη φάση της στάθμισης αυτών των προσεγγίσεων που σας ανέφερα προκειμένου να επιλέξουμε την πλέον ενδεδειγμένη λύση, ακριβώς λόγω του ότι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου. Άρα δεν μπορούμε να πούμε άκριτα, δηλαδή χωρίς να εμβαθύνουμε, να εισάγουμε κάποιες διακρίσεις», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

«Ναι σας είπα ακριβώς ότι ουσιαστικά η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια ανεξαρτήτως φύλου και ανεξαρτήτως διακρίσεων εν γένει. Η ερώτηση που μου τέθηκε, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ήταν για τον όρο “γυναικοκτονία” και λέω ότι δεν μπορώ τόσο παρορμητικά να τοποθετηθώ επί της συγκεκριμένης λέξης, γιατί εισάγει μία διάκριση. Από ‘κει και πέρα όμως στα ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου και εκεί βέβαια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα και αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία τεράστια θέματα, βεβαίως αυτό είναι ένα αυτοτελές κεφάλαιο προκειμένου ουσιαστικά να ενισχυθεί ο θεσμός της οικογένειας, να είναι ενήμερα τα ζευγάρια, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, για τις δυνατότητες που έχει και τις παροχές που του δίνει το κράτος είτε από άποψη ψυχολογικής στήριξης, είτε από άποψη παροχής νομικής βοήθειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολλά τα θύματα, αυτό το γνωρίζω και από τη δουλειά μου, που ενώ υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, δεν τολμούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα της νομικής υποστήριξης. Τέτοιου είδους παροχές οι οποίες εντάσσονται σε άλλο κομμάτι, πάνε στο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής, βεβαίως είναι αυτοτελές κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει σειρά θέσεων για παροχή και υποστήριξη από μέρους του κράτους, προκειμένου και οι γυναίκες, ή οποιοσδήποτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας να στηρίζεται. Και προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και κυρίως να μην φιμώνεται ή να μην θυματοποιείται. Δηλαδή εν τέλει να συμβιβάζεται με αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε η κ. Γρατσία.