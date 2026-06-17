Γιώργος Κουβαράς: Ο δημοσιογράφος κυκλοφορεί το τραγούδι «Η Τελευταία Αγκαλιά» του Γιάννη Σαββιδάκη

Μια απρόοπτη συνάντηση, ένα υπέροχο καινούργιο ερωτικό τραγούδι, μια σπάνια συνεργασία με τη σφραγίδα της InSideOut. Ο Γιάννης Σαββιδάκης, συνθέτης και ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών, γράφει τους στίχους και τη μουσική και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού με μια ερμηνεία – έκπληξη.

Τίτλος του τραγουδιού «Η τελευταία αγκαλιά». Ένα ερωτικό τραγούδι σε ρυθμό χασάπικου που απηχεί την ευαισθησία του δημιουργού και το πάθος του ερμηνευτή. Ο Γιάννης Σαββιδάκης για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι παραμένει ένας από τους πιο μελωδικούς μας τραγουδοποιούς, ενώ ο Γιώργος Κουβαράς δείχνει με την ερμηνεία του την βαθιά του ευαισθησία.

«Είναι ένα τραγούδι που μου άγγιξε αμέσως ευαίσθητες χορδές. Από την πρώτη στιγμή που το άκουσα ένιωσα ότι έχει μνήμη κι αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Ο Γιάννης μου το χάρισε, μαζί με τη φιλία του και τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να το τραγουδήσω» δηλώνει ο Γιώργος Κουβαράς.

«Άκουσα τον Γιώργο να τραγουδάει στην τηλεόραση και είπα… εδώ κάτι γίνεται! Του έδωσα ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι του ταιριάζει. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στην Τελευταία Αγκαλιά» δηλώνει ο Γιάννης Σαββιδάκης.

Η επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού, θα γίνει στη ζωντανή εμφάνιση του Γιάννη Σαββιδάκη στο Su Casa στη Γλυφάδα στις 19/06 – (22:00), όπου θα παρευρεθούν μαζί στη σκηνή.