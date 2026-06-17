Βίντεο: 41χρονος συνέθλιψε με φορτηγό τη 19χρονη σύντροφό του – Επινόησε τροχαίο με εγκατάλειψη

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Μια συγκλονιστική υπόθεση δολοφονίας εξετάζεται στις δικαστικές αίθουσες της Βρετανίας, με έναν 41χρονο οδηγό οδικής βοήθειας να κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το φορτηγό του ως φονικό όπλο για να συνθλίψει τη 19χρονη σύντροφό του, πάνω σε έναν στύλο φωτισμού.

Η δίκη, που διεξάγεται σε βαρύ κλίμα, έφερε στο φως το χρονικό της τραγωδίας αλλά και το δίκτυο από ψέματα που έστησε ο κατηγορούμενος αμέσως μετά την πράξη του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Μοχάμεντ Αζίμ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το επαγγελματικό του φορτηγό για να εγκλωβίσει και να «καρφώσει» τη 19χρονη Λίλι Γουάιτχαους σε μια κολόνα, κατά τη διάρκεια ενός καβγά στο Όλντμπερι, ανήμερα των 41ων γενεθλίων του, στις 5 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Η Γουάιτχαους, η οποία ήταν μητέρα ενός νεογέννητου μωρού από άλλον άνδρα, υπέστη θανάσιμα τραύματα στο στήθος.

Ο Αζίμ δικάζεται για φόνο στο Κακουργιοδικείο του Γουλβερχάμπτον, κατηγορία την οποία αρνείται.

Ενώπιον των ενόρκων ισχυρίστηκε ότι χτύπησε κατά λάθος την κοπέλα αφού την άφησε κοντά στο σπίτι της. Ωστόσο, αρχικά είχε πει στην αστυνομία ότι ένα άλλο όχημα την παρέσυρε και εξαφανίστηκε.

Η εισαγγελέας Ρέιτσελ Μπραντ εγκάλεσε τον κατηγορούμενο για επανειλημμένα ψέματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της Γουάιτχαους, τα οποία αστυνομικοί και διασώστες είχαν βρει εξ αρχής «περίεργα».

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, η Μπραντ ρώτησε τον κατηγορούμενο: «Ήσουν θυμωμένος μαζί της εκείνη τη νύχτα και την καταδίωξες στον δρόμο με το φορτηγό σου, έτσι δεν είναι;».

«Όχι, αυτό είναι 100% ψέμα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να την καταδιώξω… όταν ήμουν έτοιμος να φύγω, εκείνη ήθελε να έρθει μαζί μου, αυτή είναι η αλήθεια», απάντησε ο Αζίμ.

Το θέατρο μπροστά στους αστυνομικούς

Η εισαγγελέας τόνισε ότι ο κατηγορούμενος είπε ψέματα στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης (999) για να προστατεύσει τον εαυτό του.

«Όταν είπες αυτό το ψέμα, σκεφτόσουν τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι, επειδή δεν ήθελες να σου ρίξουν το φταίξιμο;» είπε η Μπραντ.

Ο κατηγορούμενος απάντησε: «Δεν πίστευα ούτε ο ίδιος ότι είχε συμβεί αυτό. Είχα χαθεί, το κεφάλι μου ήταν παντού».

«Συνέχισες αυτά τα ψέματα όταν έφτασαν οι διασώστες και η αστυνομία, τους είπες ότι συνέβη εκεί κάτω, έδειξες ένα όχημα τύπου SUV και είπες ότι ήταν σαν κι αυτό. Είπες “Μακάρι να μπορούσα να τον είχα κυνηγήσει”, έτσι δεν είναι; Είπες επίσης “Αυτός ο πουτ@ν@ς γιος, αν τον έπιανα θα τον σκότωνα”, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Αποδεχόμενος ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις, ο Αζίμ δικαιολογήθηκε: «Δεν είχα τον έλεγχο του εαυτού μου, είχα χαθεί εντελώς».

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να είπε ψέματα στους γιατρούς κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε ερωτική σχέση με το θύμα, ενώ προέβαλε και δικαιολογίες ότι δεν μπορούσε να μιλήσει σε έναν ειδικό επειδή δεν υπήρχε διερμηνέας της γλώσσας Μιρπούρι.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να έχει αφήσει την κοπέλα στο σπίτι της εκείνο το βράδυ επειδή «την κυνηγούσαν άνθρωποι των ναρκωτικών».

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν θυμάται αυτές τις δηλώσεις, το απέδωσε στα φάρμακα που λαμβάνει.

«Η κύρια σκέψη σου ήταν να προσποιηθείς ότι δεν ήταν δικό σου το φταίξιμο, έτσι δεν είναι;» ρώτησε η εισαγγελέας.

Ο Αζίμ απάντησε: «Όχι… δεν μου φαινόταν αληθινό, το κεφάλι μου ήταν παντού, πανικοβλήθηκα».

Όταν ρωτήθηκε γιατί είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι δεν θυμόταν τι συνέβη, ανέφερε: «Δεν είχα τον έλεγχο, είχα χαθεί, πανικοβλήθηκα. Ήταν ένα σοκ».

Η Μπραντ επέμεινε: «Δεν ήθελες να πεις στην αστυνομία ότι επρόκειτο για ένα τρομερό ατύχημα;», με τον κατηγορούμενο να απαντά: «Μου πήρε πολύ καιρό να συνέλθω από αυτό το τραύμα, είχα χαθεί».

Τα στοιχεία από τις κάμερες και τα ντοκουμέντα

Το δικαστήριο εξέτασε υλικό από κάμερα ασφαλείας κοντινού σχολείου.

Στο βίντεο ακούγεται το φορτηγό του Αζίμ να λειτουργεί στο ρελαντί, εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας, για περίπου 16 λεπτά.

Στη συνέχεια, το όχημα εμφανίζεται στο πλάνο και η Γουάιτχαους φαίνεται να περπατά γρήγορα στον δρόμο, από την πλευρά του οδηγού. Η κοπέλα, που είχε ύψος μόλις 1,60 μ. και βάρος κάτω από 48 κιλά, υπέστη βαρύτατα τραύματα.

Στους ενόρκους είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι η 19χρονη είχε βγει από το φορτηγό και έτρεχε στον δρόμο, με τον Αζίμ να την καταδιώκει με το όχημα πριν τη χτυπήσει.

Μετά τον τραυματισμό της, ο Αζίμ —ο οποίος διατηρούσε μια ταραχώδη σχέση μαζί της από το 2023— φέρεται να τη σήκωσε, να την έβαλε στο φορτηγό του και να κάλεσε το 999.

Στην πανικόβλητη κλήση του, ο Αζίμ ακούγεται να λέει: «Χρειάζομαι ένα ασθενοφόρο παρακαλώ, παρακαλώ… είναι τρελό… αιμορραγεί, τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έφυγαν… έφυγαν».

Όταν τον ρώτησαν τι ακριβώς συνέβη, ο Αζίμ απάντησε: «Δεν ξέρω, την πάτησαν… διάσχιζε τον δρόμο… Είναι στο φορτηγό μου, είναι στο φορτηγό μου… Ω Θεέ μου… είναι χάλια φίλε».

Στη συνέχεια, σταμάτησε το φορτηγό σε έναν κοντινό δρόμο και την άφησε στο πεζοδρόμιο πριν φτάσουν οι πρώτες βοήθειες.

Όταν οι αρχές έκριναν ότι η εκδοχή του περί εγκατάλειψης έχει κενά, ο 41χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο.

Η δίκη συνεχίζεται, αναφέρει η Daily Mail.