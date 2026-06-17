Τέξας: 1 νεκρός από πτώση αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο – Βίντεο από τη δραματική διάσωση επιβατών

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή, όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τέξας, το βράδυ της Τρίτης.

Το αεροπορικό δυστύχημα κινητοποίησε αμέσως τις δυνάμεις ασφαλείας αλλά και διερχόμενους οδηγούς, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Η συντριβή και η δραματική διάσωση

Στο δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna Citation Latitude επέβαιναν συνολικά έξι άτομα όταν αυτό κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο Texas State Highway Loop 20 γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα), σύμφωνα με τον Χοσέ Μπαέζα, ερευνητή του Αστυνομικού Τμήματος του Λαρέντο.

Από τη σύγκρουση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ πέντε αστυνομικοί μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού κατά τη διάρκεια της διάσωσης.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε άμεσα κάποιος τραυματισμός των ατόμων που επέβαιναν σε οχήματα στον αυτοκινητόδρομο.



Το αεροσκάφος, το οποίο είχε απογειωθεί στις 6:19 μ.μ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Κάμπος στο Μεξικό με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο Austin-Bergstrom, εθεάθη από αυτόπτες μάρτυρες να πέφτει από τον ουρανό πάνω από τον Αυτοκινητόδρομο 59 ενώ ήταν ήδη τυλιγμένο στις φλόγες, όπως μετέδωσε το KIITV.

Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν το αεροσκάφος να έχει πέσει στο πλάι, με τις φλόγες να ξεσπούν από το κάτω μέρος του και πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον αέρα.

El desplome de jet privado pequeño Cessna Citation, matrícula N523QS, en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas movilizó a autoridades y rescatistas, que rompieron ventanas de aeronave en llamas para rescatar heridos a ocupantes y trasladarlos a un hospital, según informe oficial. pic.twitter.com/z7tdpa7ftL — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 17, 2026



Την ίδια στιγμή, διασώστες χρησιμοποιούσαν όποιο εργαλείο είχαν πρόχειρο για να σπάσουν το παρμπρίζ του πιλοτηρίου, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να παραβιάσουν την πόρτα.

«Ήμουν σε σοκ»

Το συγκλονιστικό οπτικό υλικό κατέγραψε η Ζάιρα Γκάρζα, η οποία επέστρεφε οδικώς με συναδέλφους της στο σπίτι όταν βρέθηκε μπροστά στο σημείο της συντριβής.

Όπως περιέγραψε, άρχισε να καταγράφει καθώς πλησίαζε και ακινητοποίησε το όχημά της απέναντι από το φλεγόμενο αεροσκάφος.

Είδε κάποιον από το εσωτερικό να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο του πιλοτηρίου για να διαφύγει, και αμέσως οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους για να βοηθήσουν σπάζοντάς το από έξω.

Ο σύζυγος της Γκάρζα έτρεξε επίσης να βοηθήσει, και εκείνη τη στιγμή η πόρτα του αεροπλάνου άνοιξε.

Από μέσα βγήκαν τρία άτομα, μάλλον έφηβοι, ακολουθούμενοι από κάποιον που φαινόταν να είναι ο πιλότος, ενώ ένα άλλο μέλος του πληρώματος προσπαθούσε να τραβήξει έξω έναν άνθρωπο που έδειχνε να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

«Έμοιαζε με μέρος από ταινία. Ήμουν σε σοκ», δήλωσε η ίδια.

«Αυτό που με ανησυχούσε ήταν η φωτιά. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του αεροσκάφους, το οποίο έχει μέγιστη χωρητικότητα εννέα επιβατών.

Η εταιρεία NetJets επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι στο δυστύχημα ενεπλάκη ένα από τα αεροσκάφη της και ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές.

Η NetJets ανήκει στην Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ και επιτρέπει σε ιδιώτες να αγοράζουν μερίδιο ιδιοκτησίας σε ιδιωτικά τζετ.