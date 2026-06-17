Dara: «Είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ» – Τι είπε για την Eurovision και τον χορό του Βεζένκοφ με το «Bangaranga»

Η Dara, φετινή νικήτρια της Eurovision, δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα και μίλησε για την αλλαγή στη ζωή της μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό τραγουδιού. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο και στον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοφ με το τραγούδι της «Bangaranga».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Χαίρομαι κι εγώ που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη. Θέλω να δω τους πάντες», δήλωσε η Dara για την επίσκεψή της στην Ελλάδα και την παρουσία της στα φετινά Mad Video Music Awards.
  • Η νίκη της στη Eurovision «άλλαξε την ιστορία της Βουλγαρίας» και άνοιξε την πόρτα για τους Βούλγαρους καλλιτέχνες, ενώ η ζωή της «απλώς πέρασε σε άλλο επίπεδο».
  • Η νικήτρια της Eurovision σχολίασε και τον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος χόρεψε το «Bangaranga», δηλώνοντας «τόσο χαρούμενη για εκείνον και τόσο περήφανη».

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Ενθουσιασμένη που βρίσκεται στην Ελλάδα δήλωσε η Dara, φετινή νικήτρια της Eurovision, η οποία μίλησε για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά την νίκη της στον διαγωνισμό τραγουδιού, για τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, αλλά και για τον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοφ με το «Bangaranga».

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Η Dara, αναφερόμενη στην επίσκεψή της στην Ελλάδα και στην παρουσία της στα φετινά Mad Video Music Awards, δήλωσε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι «χαίρομαι κι εγώ που βρίσκομαι εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη. Θέλω να δω τους πάντες. Ελπίζω να μπορέσω, ξέρετε. Έχω ένα σφιχτό πρόγραμμα, αλλά προσπαθώ να δω όλους τους καλλιτέχνες στα παρασκήνια και στη σκηνή, όταν εμφανίζονται. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, και αυτά που φτιάχνετε είναι για μένα γεμάτα ταλέντο, είναι τέχνη. Και θέλω να τα δω όλα».

Σε ερώτηση για τη νίκη της στη Eurovision, τόνισε: «Το ένα είναι ότι αλλάζουμε την ιστορία της Βουλγαρίας. Το δεύτερο είναι ότι ανοίγουμε με το “Bangaranga” την πόρτα για τους Βούλγαρους. Το τρίτο είναι ότι η κβαντική φυσική είναι αληθινή».

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Όσο για το εάν έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη νίκη, απάντησε ότι «νομίζω απλώς πέρασε σε άλλο επίπεδο. Εφόσον η κλίμακα είναι μεγαλύτερη, υπάρχουν πολλά να γίνουν, κάτι που βέβαια ίσχυε και για πολλά χρόνια, οπότε δεν είναι κάτι καινούριο για μένα. Όμως, όπως είπα, το να αλλάζεις την ιστορία της Βουλγαρίας σημαίνει πολλά, και τώρα, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι στη βιομηχανία, πρέπει να φανούν και να δείξουν τις ικανότητές τους και το τι έχουμε να προσφέρουμε».

Αναφερόμενη στην συνεργασία με τον Δημήτρη Κοντόπουλο, η Dara είπε πως: «πρώτα απ’ όλα, είμαι τόσο ευγνώμων που συμμετέχουν, επειδή ξέρουν τι κάνουν και οι δύο τους. Ασχολούνται με τη Eurovision για 20 και πλέον χρόνια, το οποίο είναι απίστευτο. Γνωρίζουν κάθε εκατοστό, κάθε χιλιοστό όλου αυτού του πράγματος. Ξέρουν πώς λειτουργεί, πώς είναι η αίσθηση. Οπότε το να τους έχω να με στηρίζουν, ήταν τόσο καλό».

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Η νικήτρια της Eurovision ερωτήθηκε και για τον πανηγυρισμό του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος χόρεψε το «Bangaranga». «Ναι, σωστά, κι έτσι ακριβώς έπρεπε! Ήμουν τόσο χαρούμενη για εκείνον και τόσο περήφανη. Ούρλιαζα στο κινητό μου. Έπρεπε να το ψάξω στο Google, και το γκούγκλαρα και λέω “Ναι! Κερδίσαμε!”, επειδή ξέρετε, τη νίκη την έκανε εκείνος, αλλά τη νιώθω και δική μου, επειδή τον υποστηρίζω κιόλας. Ήμουν σε φάση “Κερδίσαμε! Τα καταφέραμε!”», σχολίασε.

 

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