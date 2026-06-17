Τηλεθέαση (16/6): Οι μεγάλες ανατροπές – Στην πρώτη θέση ο αγώνας της Γαλλίας στο Μουντιάλ

Τα νούμερα τηλεθέασης της 16ης Ιουνίου παρουσιάζουν σημαντικές ανακατατάξεις τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο. Ο αγώνας «Γαλλία – Σενεγάλη» αναδείχθηκε στην κορυφή και στις δύο κατηγορίες, ενώ ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα όπως «Άγιος Έρωτας», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Γη της Ελιάς» σημείωσαν επίσης ισχυρές επιδόσεις.

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Κίλιαν Εμπαπέ, Γαλλία-Σενεγάλη, Μουντιάλ 2026
Photograph: Dylan Martinez/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κορυφή της τηλεθέασης βρίσκεται ο αγώνας «Γαλλία – Σενεγάλη», καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.
  • Στα ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα, «Άγιος Έρωτας», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Γη της Ελιάς» σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις.
  • Το «MasterChef» κινείται σε σταθερά επίπεδα, ενώ το «Grand Hotel» ανεβαίνει αισθητά στο Γενικό Σύνολο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα νούμερα τηλεθέασης της ημέρας δείχνουν έντονες ανακατατάξεις τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο. Στην κορυφή βρίσκεται ο αγώνας «Γαλλία – Σενεγάλη», που καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά και στα δύο κοινά.

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Στα ψυχαγωγικά και δραματικά προγράμματα, «Άγιος Έρωτας», «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και «Γη της Ελιάς» σημειώνουν ισχυρές επιδόσεις. Πολύ καλή παρουσία έχει επίσης το «Grand Hotel», το οποίο ανεβαίνει αισθητά στο Γενικό Σύνολο.

Το «MasterChef» κινείται σε σταθερά επίπεδα.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Γαλλία – Σενεγάλη 19,8%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,7%
3 Άγιος Έρωτας 15,1%
4 MasterChef 14%
5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,1%
6 Μια νύχτα μόνο 10%
7 Γη της Ελιάς 9,4%
8 Έχω Παιδιά 9,4%
9 Grand Hotel 6,2%
10 Ώρα μουντιάλ 5,7%
11 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,4%
12 Γιατί ρε πατέρα 4,1%
13 Το παιδί 2,4%

Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Γαλλία – Σενεγάλη 19,8%
2 Άγιος Έρωτας 17,1%
3 Μπαμπά σ’ αγαπώ 16,6%
4 Γη της Ελιάς 15,3%
5 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,4%
6 Μια νύχτα μόνο 14,3%
7 Grand Hotel 13,2%
8 MasterChef 11,4%
9 Έχω Παιδιά 7,9%
10 Ώρα μουντιάλ 6,4%
11 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,9%
12 Γιατί ρε πατέρα 4,7%
13 Το παιδί 2,1%

 

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