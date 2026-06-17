Λάρισα: Με κατάγματα ιερέας που έπεσε από σκεπή παρεκκλησίου

Ένας 64χρονος ιερέας νοσηλεύεται με κατάγματα στον αυχένα, τη θωρακική περιοχή και τα άκρα του, μετά από σοβαρό τραυματισμό από πτώση από τη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο Λάρισας, όπου εκτελούνταν εργασίες επισκευής. Ο ιερέας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και παρακολουθείται στην χειρουργική κλινική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με κατάγματα νοσηλεύεται ένας ιερέας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την σκεπή ενός παρεκκλησίου σε χωριό της Λάρισας. – Ο 64χρονος είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο για εργασίες επισκευής, όταν βρέθηκε στο κενό από ύψος. – Διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα, όπου και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με κατάγματα νοσηλεύεται ένας ιερέας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την σκεπή ενός παρεκκλησίου, το πρωί της Τρίτης, σε χωριό της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Ωστόσο, βρέθηκε στο κενό από ύψος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 64χρονος ιερέας διακομίστηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

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