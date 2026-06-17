Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή – Τον εγκατέλειψε αβοήθητο η οδηγός

Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν μία γυναίκα οδηγός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, όπου προσέκρουσε διερχόμενη μηχανή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο ήταν σταματημένο σε κόκκινο φανάρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν η 34χρονη οδηγός άνοιξε την πόρτα χωρίς να ελέγξει εάν έρχεται κάποιος από πίσω. Μία μηχανή με οδηγό έναν 41χρονο προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η οδηγός, υπήκοος Ρωσίας, εγκατέλειψε αβοήθητο τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης (16/6).