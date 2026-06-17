Θεσσαλονίκη: Άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή – Τον εγκατέλειψε αβοήθητο η οδηγός

Ένα τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν μία 34χρονη οδηγός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της σε κόκκινο φανάρι, με αποτέλεσμα διερχόμενη μηχανή να προσκρούσει και ο 41χρονος αναβάτης της να τραυματιστεί. Η αλλοδαπή οδηγός εγκατέλειψε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (16/6).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν γυναίκα οδηγός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε σε διερχόμενη μηχανή.
  • Η 34χρονη οδηγός άνοιξε την πόρτα του σταματημένου αυτοκινήτου της χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα ένας 41χρονος μοτοσικλετιστής να προσκρούσει και να τραυματιστεί.
  • Η οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης (16/6).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν μία γυναίκα οδηγός άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της, όπου προσέκρουσε διερχόμενη μηχανή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο ήταν σταματημένο σε κόκκινο φανάρι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν η 34χρονη οδηγός άνοιξε την πόρτα χωρίς να ελέγξει εάν έρχεται κάποιος από πίσω. Μία μηχανή με οδηγό έναν 41χρονο προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά.

Αμέσως μετά το περιστατικό, η οδηγός, υπήκοος Ρωσίας, εγκατέλειψε αβοήθητο τον οδηγό της μηχανής, ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Τρίτης (16/6).

 

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