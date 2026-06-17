Μύκονος: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα την 37χρονη Ιταλίδα λίγο πριν από τον γάμο της – Έρευνα της αστυνομίας, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις οι οδηγοί

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο, με θύμα την 37χρονη Ιταλίδα που είχε ταξιδέψει στο νησί για το bachelorette της, διενεργεί η τοπική αστυνομία, ενώ έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους. Η 37χρονη Ιταλίδα καθόταν πίσω κάθισμα του ενός οχήματος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο, δυστυχώς, δύο ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους.

Οι δύο οδηγοί των εμπλεκόμενων οχημάτων υποβλήθηκαν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην κατανάλωση αλκοόλ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν γίνει συλλήψεις για το δυστύχημα.

Ο εισαγγελέας ενημερώθηκε για την υπόθεση μετά τον θάνατο της 37χρονης, καθώς θα πρέπει να είναι διαφορετική και η ποινική δίωξη, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μητέρα ενός κοριτσιού η 37χρονη

Όπως μετέδωσε το Il Messaggero η 37χρονη Σάρα Τσεκαντίνι από την Τοσκάνη είχε ταξιδέψει στη Μύκονο για να γιορτάσει τον επικείμενο γάμο της. Οι στιγμές ευτυχίας, όμως, μετατράπηκαν σε τραγωδία μετά το τροχαίο που της κόστισε τη ζωή. Σημειώνεται ότι στο ίδιο δυστύχημα τραυματίστηκε σοβαρά και μία φίλη της 37χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.