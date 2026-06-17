Τροχαίο με έναν τραυματία στη Χαλκιδική – Απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.