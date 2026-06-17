Τροχαίο με έναν τραυματία στη Χαλκιδική – Απεγκλωβίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Ιουνίου στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, ο οποίος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική.
  • Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο.
  • Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα από το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

 

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